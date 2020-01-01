Запреты дня 11 января 2021: Чего нельзя делать в день избиения младенцев
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В понедельник, 11 января 2021, православная церковь вспоминает скорбный день избиения младенцев. День посвящен 14 тысячам невинно убиенных детей, которых, как сказано в Евангелии от Матфея, казнили по приказу царя Ирода.
Так, евангелист Матфей пересказывает, что когда Ирод узнал от волхвов, что в Вифлееме должен родиться “царь“, то приказал казнить всех маленьких детей до 2 лет.
Иисус же спасся, поскольку Ангел приказал Иосифу бежать с семьей в Египет. Церковь почитает казненных детей как первых мучеников.
Чего нельзя делать 11 января 2021 расскажет Ivona.
В народе День избиения младенцев считают мрачным и страшным. В эти сутки особо рьяно молились о здравии детей, также окружали их особой заботой и любовью.
- 11 января 2021 чего нельзя делать в день 14 тысяч убиенных младенцев
Предки считали, что в “страшный“ день нельзя:
- брать или давать в долг
- 11 января нельзя ссориться с кем-то, спорить
- также в понедельник 11 января нельзя виходить из дома после темноти или оставаться надолго одному - в народе верили, что в эти сутки сильна нечистая сила
- отпирать деверь после первого стука - предки верю что именно верили что так можно впустить в дом беду
- жаловаться на жизнь, накручивать себя по пустякам.
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