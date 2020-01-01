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Запреты дня 11 января 2021: Чего нельзя делать в день избиения младенцев

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Чего категорически нельзя делать 11 января - предки считали, что в этот день нельзя брать в долг .

11 января нельзя брать и давать в долг
11 января нельзя брать и давать в долг
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В понедельник, 11 января 2021, православная церковь вспоминает скорбный день избиения младенцев. День посвящен 14 тысячам невинно убиенных детей, которых, как сказано в Евангелии от Матфея, казнили по приказу царя Ирода. 

Так, евангелист Матфей пересказывает, что когда Ирод узнал от волхвов, что в Вифлееме должен родиться “царь“, то приказал казнить всех маленьких детей до 2 лет.

Иисус же спасся, поскольку Ангел приказал Иосифу бежать с семьей в Египет. Церковь почитает казненных детей как первых мучеников. 

Чего нельзя делать 11 января 2021 расскажет Ivona. 

В народе День избиения младенцев считают мрачным и страшным. В эти сутки особо рьяно молились о здравии детей, также окружали их особой заботой и любовью.

  • 11 января 2021 чего нельзя делать в день 14 тысяч убиенных младенцев

Предки считали, что в “страшный“ день нельзя:

  • брать или давать в долг
  • 11 января нельзя ссориться с кем-то, спорить
  • также в понедельник 11 января нельзя виходить из дома после темноти или оставаться надолго одному - в народе верили, что в эти сутки сильна нечистая сила
  • отпирать деверь после первого стука - предки верю что именно верили что так можно впустить в дом беду
  • жаловаться на жизнь, накручивать себя по пустякам. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия, какой сегодня праздник
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Источник: Ivonа bigmir)net

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