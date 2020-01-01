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Запреты дня 10 января 2021: Чего нельзя делать на Игнатия

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Запреты и суеверия дня 10 января - почему нельзя пришивать пуговицы.

Запреты дня 10 января 2021: Чего нельзя делать на Игнатия
Запреты дня 10 января 2021: Чего нельзя делать на Игнатия
freepik.com

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В воскресенье, 10 января 2021, православная церковь чтит память преподобного Игнатия. В народе праздник считают “магическим“ - все, что задумали в этот день, должно сбыться.

Как поймать удачу за хвост 10 января 2021 и чего нельзя делать в этот день - расскажет Ivona.

  • Что нужно делать 10 января

В День Игнатия обязательно нужно:

На Игнатия принято делать работу с двойным усердием - чем больше вы покажете свою любовь к делу, тем сильнее работа будет в будущем приносить плоды

Также на Игнатия оформляют самые счастливые браки - счастье будет долгим и безоблачным.

  • Чего нельзя делать 10 января

Предки считали, что на Игнатия нельзя:

  • пришивать пуговицы на вещи - с ними вы пришиваете к себе старые печали 
  • ссориться и сквернословить, выяснять отношения - этот день для позитива и вербальной магии, как загадаете, чего пожелаете - так и будет.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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