Запреты дня 10 января 2021: Чего нельзя делать на Игнатия
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В воскресенье, 10 января 2021, православная церковь чтит память преподобного Игнатия. В народе праздник считают “магическим“ - все, что задумали в этот день, должно сбыться.
Как поймать удачу за хвост 10 января 2021 и чего нельзя делать в этот день - расскажет Ivona.
- Что нужно делать 10 января
В День Игнатия обязательно нужно:
На Игнатия принято делать работу с двойным усердием - чем больше вы покажете свою любовь к делу, тем сильнее работа будет в будущем приносить плоды
Также на Игнатия оформляют самые счастливые браки - счастье будет долгим и безоблачным.
- Чего нельзя делать 10 января
Предки считали, что на Игнатия нельзя:
- пришивать пуговицы на вещи - с ними вы пришиваете к себе старые печали
- ссориться и сквернословить, выяснять отношения - этот день для позитива и вербальной магии, как загадаете, чего пожелаете - так и будет.
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