Запреты и суеверия дня 10 января - почему нельзя пришивать пуговицы.

Запреты дня 10 января 2021: Чего нельзя делать на Игнатия freepik.com

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В воскресенье, 10 января 2021, православная церковь чтит память преподобного Игнатия. В народе праздник считают “магическим“ - все, что задумали в этот день, должно сбыться.

Как поймать удачу за хвост 10 января 2021 и чего нельзя делать в этот день - расскажет Ivona.

Что нужно делать 10 января

В День Игнатия обязательно нужно:

На Игнатия принято делать работу с двойным усердием - чем больше вы покажете свою любовь к делу, тем сильнее работа будет в будущем приносить плоды

Также на Игнатия оформляют самые счастливые браки - счастье будет долгим и безоблачным.

Чего нельзя делать 10 января

Предки считали, что на Игнатия нельзя:

пришивать пуговицы на вещи - с ними вы пришиваете к себе старые печали

ссориться и сквернословить, выяснять отношения - этот день для позитива и вербальной магии, как загадаете, чего пожелаете - так и будет.

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