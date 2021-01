ТОП-25 лучших рождественских фильмов по мнению Forbes

Подборка лучших фильмов для семейного рождественского киномарафона.

Известное финансово-экономическое издание Forbes решило составить свой рейтинг лучших рождественских фильмов. В их список вошли киноленты на рождественскую тематику с самыми большими кассовыми сборами. В каком-то смысле в таком отборе есть свое рациональное зерно, ведь каждый доллар - это своеобразный голос зрителя. Кто же вошел в список самых-самых рождественских фильмов, расскажет Ivona.

1. Один дома / Home Alone - 1990 / $ 285,76 млн

Один дома / Home Alone imdb.com

Читай также: Не Хаусом единым: ТОП-10 классных сериалов про медиков и медицину

Гарант праздничного настроения на протяжении последних 30-ти лет. Большая семья Кевина Маккалистера собирается в одном доме, чтобы вместе отправиться в праздничное путешествие. В пылу сборов они забывают малыша в канун Рождества дома. И вот Кевину в одиночку предстоит не только отметить свой первый праздник без родных, но и дать отпор злодеям, которые решили ограбить его дом.

2. Гринч - похититель Рождества / How the Grinch Stole Christmas - 2000 / $ 260,04 млн

Гринч - похититель Рождества / How the Grinch Stole Christmas imdb.com

Жители Ктограда просто обожают Рождество. Но так же сильно, как им нравится этот праздник, они недолюбливают Гринча - одинокого и нелюдимого. Ктоградцы посмеиваются над ним за то, что он не такой как все. И вот Гринч решает отомстить обидчикам, и отнять у них самое дорогое - Рождество.

3. Полярный экспресс / The Polar Express - 2004 / $ 183,37 млн

Полярный экспресс / The Polar Express imdb.com

Главный герой - мальчик, который практически утратил веру в чудо. Чтобы вернуть мальчику дух Рождества, за ним присылают волшебный поезд - Полярный экспресс. Путешествие на нем позволит малышу не только найти настоящих друзей, поверить в Санту и сказки, но и получить несколько бесценных жизненных уроков.

4. Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке / Home Alone 2: Lost In New York - 1992 / $ 173,59 млн

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке / Home Alone 2: Lost In New York imdb.com

Читай также: Леди-босс: 9 фильмов про крутых начальниц

Семья Маккалистеров не может обойтись в канун Рождества без ссор. И вот - очередная перепалка, очередное неосторожное желание Кевина приводит мальчика к тому, что он оказывается один в Нью-Йорке, пока его родные в Майами. Мальчик с отцовской кредиткой в кармане отдыхает на полную: гуляет по рождественскому Нью-Йорку, снимает номер в “Плазе“, покупает сладости и игрушки. Омрачает путешествие Кевина лишь встреча с Марвом и Гарри, которые решили во что бы то ни стало, отомстить мальчику за свои злоключения.

5. Эльф / Elf - 2003 / $ 173,40 млн

Эльф / Elf imdb.com

Бадди Хоббс вырос в семье рождественских эльфов, в окружении постоянного праздника. Однако, увы, ему там не место. Бадди предстоит отправиться в человеческий, реальный мир на поиски своих настоящих родителей. И это будет настоящее приключение ведь, благодаря своей наивности и неуемному оптимизму, бывший эльф попадает во множество забавных и курьезных ситуаций.

6. Санта Клаус / The Santa Clause - 1994 / $ 144,83 млн

Санта Клаус / The Santa Clause imdb.com

Пережив тяжелый развод, Скотт Кэлвин берет сына к себе на рождественские каникулы, чтобы наладить общение с мальчиком. В канун Рождества мужчина обнаруживает у себя на крыше настоящего Санта Клауса, у которого прихватило сердце. Чтобы не испортить всем праздник, Скотт сам становится Сантой, и, с помощью своего сына, спасает Рождество.

7. Санта Клаус 2 / The Santa Clause 2 - 2002 / $ 139,24 млн

Санта Клаус 2 / The Santa Clause 2 imdb.com

Читай также: 11 лучших фильмов в истории по мнению Квентина Тарантино

Скотт Кэлвин продолжает прилежно выполнять обязанности Санты. Его работу омрачают лишь две вещи: то, что его сын становится хулиганом, и одиночество - согласно волшебному контракту у него непременно должна быть миссис Клаус. Поэтому Скотт решается временно сложить с себя обязанности Санты, свою работу поручает игрушечному двойнику, а сам отправляется к домой, в Америку, где ему предстоит завоевать доверие и любовь сына и покорить женщину своей мечты.

8. Рождественская история / A Christmas Carol - 2009 / $ 137,86 млн

Рождественская история / A Christmas Carol imdb.com

Поучительная история по мотивам произведения Чарльза Диккенса “Рождественская песнь в прозе“ повествует о скряге и брюзге Эбенезере Скрудже, в чьем сердце не осталось места ни для любви, ни для тепла, ни для чуда. Удивительное путешествие в компании Духов Прошлого, Нынешнего и Будущего заставляют старика задуматься над тем, что же на самом деле самое ценное в нашей жизни.

9. Четыре Рождества / Four Christmases - 2008 / $ 120,15 млн

Четыре Рождества / Four Christmases imdb.com

Брэду и Кейт почти удалось улизнуть от многочисленных родственников, и отметить Рождество в теплых краях лишь вдвоем. Но, рейс отменяют, их самих снимают в репортаже для общенационального телевидения, и парочке не остается ничего, кроме как успеть посетить не одно, не два, а целых четыре семейных торжества, так как и у Бреда, и у Кейт родители в разводе. В калейдоскопе секретов, сумасшедших родственничков и нелепых ситуаций паре удается проникнуться настоящим духом Рождества, и серьезно пересмотреть свои жизненные приоритеты.

10. Санта Клаус 3 / The Santa Clause 3: The Escape Clause - 2006 / $ 84,5 млн

Санта Клаус 3 / The Santa Clause 3: The Escape Clause imdb.com

Читай также: ТОП-7 лучших мультсериалов для взрослых

Рождество - не единственный праздник для Скотта Санты. Они с супругой ожидают пополнения в семье. На вечеринку в честь малыша приглашают родителей миссис Клаус и семью Скотта: первого сына, его маму, отчима и сводную сестру. К празднованию присоединяются Мать Природа, Отец Время, Пасхальный Кролик и Джек Фрост - дух мороза, который всегда завидовал Санте, ведь у Джека нет собственного праздника. Воспользовавшись предпраздничной суетой Фрост ворует волшебный артефакт, который позволяет ему вернуть время вспять и самому стать Санта Клаусом. Теперь Скотту предстоит вернуть все на круги своя и вновь спасти Рождество.

Кроме десятки лидеров в список лучших также вошли:

11. Кошмар перед Рождеством / The Nightmare Before Christmas - 1993 / $ 75,08 млн

12. Рождество с неудачниками / Christmas with the Kranks - 2004 / $ 73,78 млн

13. Фред Клаус, брат Санты / Fred Claus - 2007 / $ 72 млн

14. Рождественские каникулы / Christmas Vacation - 1989 / $ 71,31 млн

15. Свидетель на свадьбе 2 / The Best Man Holiday - 2013 / $ 70,52 млн

16. Подарок на Рождество / Jingle All The Way - 1996 / $ 60,59 млн

17. Новая рождественская сказка / Scrooged - 1988 / $ 60,33 млн

18. Плохой Санта / Bad Santa - 2003 / $ 60,06 млн

19. Рождество Мэдеи / A Madea Christmas - 2007 / $ 52,54 млн

20. Рождество / This Christmas - 2007 / $ 49,12 млн

21. Жена священника / The Preacher’s Wife - 1996 / $ 48,1 млн

22. Секретная служба Санта-Клауса / Arthur Christmas - 2011 / $ 46,46 млн

23. Рождество / The Night Before - 2015 / $ 43,05 млн

24. Крампус / Krampus - 2015 / $ 42,72 млн

25. Божественное рождение / The Nativity Story - 2006 / $ 37,63 млн

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.