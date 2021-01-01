Святки продолжаются!

Запреты дня 9 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Степанов день freepik.com

В субботу, 9 января 2021 года, православные христиане чтут память архидиакона Степана (Стефана) Первомученика.

В народе этот день называют Степанов (Стефанов) день или Степановы труды.

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Что нельзя делать на Степанов день 9 января 2021?

ткать и шить

рубить дрова до заката

мужчинам резать хлеб

отказывать наемным работникам

отказывать в угощении или не принимать угощение.

Приметы на Степанов день 9 января 2021

Святой Степан считается покровителем домашних животных, особенно лошадей. Поэтому хозяева старались задобрить 9 января животных, чтобы те были здоровыми и послушными: поили водой из серебряной посуды, угощали свежим сеном и пр.

Чтобы защитить дом и хозяйство от ведьм и прочей нечисти, в углах двора вбивали на Степанов день осиновые колья.

9 января продолжались Святки - молодежь ходила от дома к дому, пела песни, шутила, угощала друг друга и всех встречных медовыми пряниками в форме домашних животных и сдобными пирожками с начинкой - “колядками“.

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Другие праздники 9 января 2021

Международный день хореографа

День путешествий на воздушном шаре

День статического электричества.

Именины 9 января 2021

По православным церковным святцам День ангела отмечают Антонина (вступающая в бой), Елена (солнечная), Иосиф (Бог да воздаст), Давид (любимый), Степан (венец), Тихон (судьба), Ферапонт (помощник), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Аделаида (благородного происхождения), Адриан (адриатический), Гарибальд (смельчак), Гудула (бойкая), Евгений (благородный), Лаврентий (лавр, римский), Лука (светлый), Максим (величайший), Северин (суровый), Феофил (боголюбивый), Эдуард (страж достатка) и Юлиан (из рода Юлиев).

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