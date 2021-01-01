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Запреты дня 9 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Степанов день

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Святки продолжаются!
Запреты дня 9 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Степанов день
Запреты дня 9 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Степанов день
freepik.com

В субботу, 9 января 2021 года, православные христиане чтут память архидиакона Степана (Стефана) Первомученика.

В народе этот день называют Степанов (Стефанов) день или Степановы труды.

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Что нельзя делать на Степанов день 9 января 2021?

  • ткать и шить
  • рубить дрова до заката
  • мужчинам резать хлеб
  • отказывать наемным работникам
  • отказывать в угощении или не принимать угощение.

Приметы на Степанов день 9 января 2021

Святой Степан считается покровителем домашних животных, особенно лошадей. Поэтому хозяева старались задобрить 9 января животных, чтобы те были здоровыми и послушными: поили водой из серебряной посуды, угощали свежим сеном и пр.

Чтобы защитить дом и хозяйство от ведьм и прочей нечисти, в углах двора вбивали на Степанов день осиновые колья.

9 января продолжались Святки - молодежь ходила от дома к дому, пела песни, шутила, угощала друг друга и всех встречных медовыми пряниками в форме домашних животных и сдобными пирожками с начинкой - “колядками“.

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Другие праздники 9 января 2021

  • Международный день хореографа
  • День путешествий на воздушном шаре
  • День статического электричества.

Именины 9 января 2021

По православным церковным святцам День ангела отмечают Антонина (вступающая в бой), Елена (солнечная), Иосиф (Бог да воздаст), Давид (любимый), Степан (венец), Тихон (судьба), Ферапонт (помощник), Федор (Божий дар) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Аделаида (благородного происхождения), Адриан (адриатический), Гарибальд (смельчак), Гудула (бойкая), Евгений (благородный), Лаврентий (лавр, римский), Лука (светлый), Максим (величайший), Северин (суровый), Феофил (боголюбивый), Эдуард (страж достатка) и Юлиан (из рода Юлиев).

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
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Источник: ivona)bigmir.net

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