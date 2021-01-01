Как отметить праздник повитух и рожениц?

Запреты дня 8 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы pixabay.com

В пятницу, 8 января 2021 года, православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы, а также чтут память самой Девы Марии, святого Иосифа Обручника, царя Давида и святого Иакова.

В народе праздник называют День повитух или Бабьи каши.

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Что нельзя делать на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021?

работать (особенно беременным женщинам)

заниматься всеми видами рукоделия

варить и/или пить кисель

покупать веревки и/или пряжу

выносить мусор.

Приметы на Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2021

Помимо религиозного значения, Собор Пресвятой Богородицы почитали, как день, посвященный повитухам и роженицам.

Поэтому 8 января женщины отправлялись к повивальным бабкам, которые принимали у тех роды, в гости с подарками, или приглашали к себе на праздничный ужин, главным атрибутом которого была каша - “богатая“ кутья или гречка, щедро сдобренная сливочным маслом.

С подарками и добрыми пожеланиями также ходят к беременным женщинам, а малышей отец семейства поднимают на руках выше своей головы - чтобы дети росли большими и здоровыми.

Именины 8 января 2021

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По православному церковному календарю именины отмечают Августа (священная), Агриппина (дикая лошадь), Александр (защитник), Анфиса (цветущая), Василий (царственный), Григорий (бодрствующий), Дмитрий (посвященный Деметре), Ефим (благочестивый), Исаак (смеющийся), Константин (постоянный), Леонид (подобный льву), Макар (счастливый), Мария (любимая, горькая, госпожа), Михаил (подобный Богу), Никодим (побеждающий народ) и Николай (побеждающий народ).

По католическому - Аделаида (знатная), Аполлинарий (принадлежащий Аполлону), Гудула (бойкая), Лаврентий (римский, лавр), Лука (светлый), Максим (величайший), Северин (суровый, строгий), Феофил (боголюбивый), Юлиан (из рода Юлиев) и Эдуард (страж достатка).

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