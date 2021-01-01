Традиции и приметы одного из главных христианских праздников.

Запреты дня 7 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Рождество Христово freepik.com

В четверг, 7 января 2021 года, православные христиане отмечают праздник Рождества Христова.

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Что нельзя делать на Рождество Христово 7 января 2021?

заниматься уборкой и домашним хозяйством

носить старую, грязную одежду

одалживать и занимать деньги

отказывать в помощи и гостеприимстве

стричь волосы и ногти

пить алкогольные напитки

ставить на праздничный стол пустую и/или надбитую посуду.

Приметы на Рождество Христово 7 января 2021

7 января - конец Рождественского поста, поэтому праздничные столы накрывали с особой пышностью. Хозяйки соревновались в кулинарном мастерстве и старались угостить своими блюдами каждого, кто зайдет в дом. Доброй приметой считалось первым принять гостя мужского пола - это к удаче и богатству, а вот гостья - к несчастьям и ссорам. Также не стоит хозяевам дома первыми покидать рождественское застолье, иначе бродить им в одиночестве и неприкаянными целый год.

Перед приемом гостей хозяйка дома подметала дом веником из крапивы, чтобы изгнать из жилища нечистую силу.

В этот день принято обмениваться подарками с близкими людьми, а также носить им “вечерю“ - калач со сладостями. Эта традиция - дань уважения волхвам, дары приносящим. На Рождество также принято посещать своих крестных родителей: дети приносят им угощения, а те в свою очередь одаривают крестников сладостями, подарками или деньгами.

Хот православная церковь и не одобряет всяческий мистицизм и ритуалы, нередко на Рождество молодые девушки и парни собираются, чтобы погадать на любовь и удачу. Также считается, что желания, загаданные на 7 января, и сновидения, которые приснились в эту ночь, непременно сбудутся.

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Другие праздники 7 января 2021

Международный день программистов

Международный день глупой походки

День прялки.

Именины 7 января 2021

День ангела по католическим святцам в этот день отмечают Альберт (благородный), Амвросий (неумирающий), Валентин (здоровый), Карл (мужчина), Кнут (узел), Лука (светлый), Матвей (дарованный Богом), Никита (победитель), Раймунд (под защитой судьбы), Рейнольд (во власти рока), Феликс (счастливый), Федор (Божий дар), Филипп (любящий лошадей) и Януарий (привратник).

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