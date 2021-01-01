Самые яркие зимние локации Киева

В этом году киевляне получили сразу три праздничных локации и площадки для развлечений.

Главная елка страны - на Софийской площади, елка города возле Арки дружбы народов и елка Подола на Контрактовой площади.

А объединяет все эти праздничные локации новогодний маршрут. Оформлением всех трех локаций занималась команда FolkUkraine.

Главная елка страны на Софийской площади. Ее торжественное зажжение состоялось 19 декабря в День святого Николая. Мэр столицы Виталий Кличко поздравил киевлян с праздниками, и новогодние локации официально были открыты.

Главная елка страны вошла в топ-10 самых красивых зеленых красавиц Европы по версии организации European Best Destinations.

Тематика Нового года на Софийской площади - “Сказочный лес“.

Высота главной елки - 31 метр, ее основу украсили в виде 5-ти метрового пня с окошками, где живут сказочные эльфы. Украшения (1500 игрушек): шишки, желуди, снегири, белочки, совы и зайчики - жители “Сказочного леса“. От самой верхушки до арок по кругу спускается 10-ти километровая гирлянда, которая образует «Звездное небо».

Партнер Нового года - Visa и ПриватБанк подготовили сразу несколько интерактивных сюрпризов. Один из них - голограмма Святого Николая. Цифровой Николай каждые 10 минут приветствует посетителей с праздниками. Второй - лазерная проекция, благодаря которой транслируются открытки с поздравлениями украинцев на колокольне Софийского собора. Свои поздравления на главной новогодней площади увидели более 9000 украинцев с 40 стран мира.

Именно с Софийской площади можно начать прохождение новогоднего маршрута.

Путь к следующей локации идет через 100 метровый тоннель, украшенный гирляндами между парковой частью и филармонией.

Главная елка города возле Арки дружбы народов.

Высота Зеленой красавицы Печерского района - 20 метров. Украшено ее 300 игрушек и 400 м гирлянд, а на самой верхушке декорировали звездой 1.5 м высотой.

Тематика - “Хрустальный дворец“. Все украшения елки, а также иллюминация пешеходного моста и дорог, ведущих к Арке выдержаны в холодных зимних цветах.

Гостей ждут для развлечений ледовая площадка и 200 м гирлянд “Звездное небо“.

Во время прохождения маршрута от Арки дружбы народов через пешеходный мост, парк Владимирская горка и Андреевский спуск можно наблюдать за световыми арт-инсталляциями.

Главная елка Подола на Контрактовой площади.

Высота елки - 18 м. Тематика - “Петриковка“. Она украшена тарелочками с петриковской росписью, орешками, яблоками и желтыми огоньками.

Развлечения для взрослых и детей - ледовая горка и новогодняя карусель в виде елки. Также Raiffeisen Bank Aval и Visa в этом году подарили киевлянам каток. Обязательно посетите его и сделайте красивые селфи с главной елкой Подола рядом.

На Контрактовой площади, как и на Арке дружбы народов, можно приобрести сувениры, согревающие напитки.

Во время прохождения новогоднего маршрута легко заметить множество интересных фотозон с сюрпризами от жителей Сказочного Леса и партнеров новогодних праздников - Visa, ПриватБанк, Kinder, Coca-Cola, Raiffeisen Bank Aval и Добропарк.

Длина маршрута - 8 км. Следует проходить его так:

• Софийская площадь (главная елка)

• Арка дружбы народов (каток, елка. Гирлянды «Звездное небо», карусель)

• Пешеходный мост (гирлянды «Звездное небо»)

• Парк Владимирская горка

• Аллея художников

• Андреевский спуск

• Контрактовая площадь (каток, елка, горка, карусель)

Кто еще не прошел новогодний маршрут полностью и не увидел все сказочные локации - обязательно успейте, еще есть время! Замечательные фото и хорошее настроение гарантированы.

Найяскравіші зимові локації Києва

Цього року кияни отримали одразу три святкові локації та майданчики для розваг.

Головна ялинка країни – на Софійській площі, ялинка міста біля Арки дружби народів та ялинка Подолу на Контрактовій площі.

А об’єднує всі ці святкові локації новорічний маршрут. Оформленням трьох локацій займалася команда FolkUkraine.

Головна ялинка країни на Софійській площі. Її святкове засвічення відбулося 19 грудня на День святого Миколая. Мер столиці Віталій Кличко привітав киян зі святами, і новорічні локації урочисто відкрили.



Головна ялинка країни увійшла в топ-10 найкрасивіших зелених красунь Європи за версією організації European Best Destinations.

Тематика Нового року на Софійській площі – “Казковий ліс”.

Висота головної ялинки – 31 метр, її основу оздоблено у вигляді 5-ти метрового пня з віконцями, де живуть казкові ельфи. Прикраси (1500 іграшок): шишки, жолуді, снігурі, білочки, сови та зайчики – жителі “Казкового лісу”. Від самої верхівки до арок по колу спускається 10-ти кілометрова гірлянда, яка утворює «Зоряне небо».

Партнер Нового року – Visa та ПриватБанк підготували одразу декілька інтерактивних сюрпризів. Один із них - голограма Святого Миколая. Цифровий Миколай кожні 10 хвилин вітає відвідувачів зі святами. Другий – лазерна проєкція, завдяки якій транслюються листівки з вітаннями українців на дзвіниці Софійського собору. Свої привітання на головній новорічній площі побачили понад 9000 українців з більш ніж 40 країн світу.

Саме з Софійської площі можна розпочати проходження новорічного маршруту.



Шлях до наступної локації пролягатиме через 100 метровий тунель, прикрашений гірляндами між парковою частиною та філармонією.

Головна ялинка міста біля Арки дружби народів.

Висота Зеленої красуні Печерського району – 20 метрів. Прикрашено її 300 іграшок та 400 м гірлянд, а на самій верхівці декоровано зіркою 1.5 м заввишки.

Тематика - “Кришталевий палац”. Всі прикраси ялинки, а також ілюмінація пішохідного моста та доріг, що ведуть до Арки витримані у холодних зимових кольорах.

Гостей чекають для розваг льодовий майданчик та 200 м гірлянд “Зоряне небо”.

Під час проходження маршруту від Арки дружби народів через пішохідний міст, парк Володимирська гірка та Андріївський узвіз можна спостерігати за світловими арт-інсталяціями.

Головна ялинка Подолу на Контрактовій площі.

Ялинка має висоту – 18 м. Тематика – “Петриківка”. Вона прикрашена тарілочками з петриківським розписом, горішками, яблуками та жовтими вогниками.

Розваги для дорослих і дітей – льодова гірка та новорічна карусель у вигляді ялинки. Також Raiffeisen Bank Aval та Visa у цьому році подарували киянам ковзанку. Обов’язково відвідайте її та зробіть гарні селфі з головною ялинкою Подолу поруч.

На Контрактовій площі, як і на Арці дружби народів, можна придбати сувеніри, зігріваючі напої.

Під час проходження новорічного маршруту легко помітити безліч цікавих фотозон і сюрпризів від жителів Казкового Лісу та партнерів новорічних свят – Visa, ПриватБанк, Kinder, Coca-Cola, Raiffeisen Bank Aval та Добропарк.

Довжина маршруту - 8 км. Слід проходити його так:

Софійська площа (головна ялинка)

Арка дружби народів (ковзанка, ялинка. гірлянди «Зоряне небо», карусель)

Пішохідний міст (гірлянди «Зоряне небо»)

Парк Володимирська гірка

Алея художників

Андріївський узвіз

Контрактова площа (ковзанка, ялинка, гірка, карусель)

Хто ще не пройшов новорічний маршрут повністю та не побачив усі казкові локації – обов’язково встигніть, ще маєте час! Чудові фото і гарний настрій гарантовані.

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