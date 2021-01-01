Как правильно отметить рождественский Сочельник?

Запреты дня 6 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Сочельник depositphotos.com

В среду, 6 января 2021 года, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова - Рождественский сочельник (сочевник), который еще называют Коляда или Святвечер.

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Что нельзя делать на Сочельник 6 января 2021?

носить черную одежду

заниматься рукоделием

принимать пищу до первой звезды (до заката)

отказывать в гостеприимстве

ругаться и сквернословить.

Приметы на Сочельник 6 января 2021

Традиционно на праздничный стол ставили минимум 12 блюд - по одному на каждого из апостолов. Так как Сочельник - последний день Рождественского поста, пища должна была быть постной. Особое место на праздничном пиршестве занимали кутья (сочиво) и узвар.

После праздничного ужина молодежь отправлялась колядовать: пели обрядовые песни, гуляли от дома к дому, собирая угощения, мелкие деньги, сладости и пр.

На Сочельник старались попариться в бане: считалось, что соблюдение это традиции может принести крепкое здоровье на целый год.

Прежде именно на Сочельник родные и близкие обменивались праздничными подарками.

В ночь на 6 января часто снятся вещие сны.

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Другие праздники 6 января 2021

Католическое Богоявление (Эпифания)

День яблони

Всемирный день детей-сирот войны.

Именины 6 января 2021

День ангела по православному церковному календарю отмечают Агата (добрая), Агафья (хорошая), Антиох (противостоящий), Евгения (благородная), Иннокентий (невинная), Клавдия (хромая), Николай (побеждающий народ) и Сергей (высокородный).

По католическому - Альберт (благородный), Андрей (мужественный), Бальтазар (да хранит Бог царя), Гвидо (дерево), Иван (благодать Божья), Каспар (яшма), Меланий (темный), Мельхиор (светлый царь) и Петр (скала, камень).

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