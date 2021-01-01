Запреты дня 6 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Сочельник
В среду, 6 января 2021 года, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова - Рождественский сочельник (сочевник), который еще называют Коляда или Святвечер.
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Что нельзя делать на Сочельник 6 января 2021?
- носить черную одежду
- заниматься рукоделием
- принимать пищу до первой звезды (до заката)
- отказывать в гостеприимстве
- ругаться и сквернословить.
Приметы на Сочельник 6 января 2021
Традиционно на праздничный стол ставили минимум 12 блюд - по одному на каждого из апостолов. Так как Сочельник - последний день Рождественского поста, пища должна была быть постной. Особое место на праздничном пиршестве занимали кутья (сочиво) и узвар.
После праздничного ужина молодежь отправлялась колядовать: пели обрядовые песни, гуляли от дома к дому, собирая угощения, мелкие деньги, сладости и пр.
На Сочельник старались попариться в бане: считалось, что соблюдение это традиции может принести крепкое здоровье на целый год.
Прежде именно на Сочельник родные и близкие обменивались праздничными подарками.
В ночь на 6 января часто снятся вещие сны.
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Другие праздники 6 января 2021
- Католическое Богоявление (Эпифания)
- День яблони
- Всемирный день детей-сирот войны.
Именины 6 января 2021
День ангела по православному церковному календарю отмечают Агата (добрая), Агафья (хорошая), Антиох (противостоящий), Евгения (благородная), Иннокентий (невинная), Клавдия (хромая), Николай (побеждающий народ) и Сергей (высокородный).
По католическому - Альберт (благородный), Андрей (мужественный), Бальтазар (да хранит Бог царя), Гвидо (дерево), Иван (благодать Божья), Каспар (яшма), Меланий (темный), Мельхиор (светлый царь) и Петр (скала, камень).
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