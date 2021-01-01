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Запреты дня 5 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Федулов день

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Как выгнать нечисть из дома и отметить Федула Зимнего?
Запреты дня 5 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Федулов день
Запреты дня 5 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Федулов день
depositphotos.com

Во вторник, 5 января 2021 года, православные христиане чтут память мученика Феодула.

В нарде этот день называют Федул Зимний или Федулов день.

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Что нельзя делать на Федулов день 5 января 2021?

  • использовать острые предметы
  • драться
  • носить несвежую одежду
  • шить или пришивать что-либо (особенно на себе)
  • делиться желаниями, тайнами, секретами и снами
  • ругать детей
  • сквернословить.

Приметы на Федулов день 5 января 2021

Святой Федул считался одним из покровителей домашних животных, поэтому в день его памяти большое внимание уделялось братьям нашим меньшим: добрый хозяин насыпал побольше вкусной еды, убирал в хлеву, выкладывал ясли чертополохом, чтобы нечисть не навредила скотине.

Женщины в этот день выпекали постные цельнозерновые лепешки, которые скармливались животным, домашней птице подсыпали свежего зерна.

Кроме этого на Федулов день выпекали сдобные пряники в форме домашних животных: коров, овечек, петушков и пр. Эти лакомства прятали до Рождества, укутанными в полотенце, чтобы нечистая сила не оставила на выпечке свой след.

Боролись со злыми духами на Федула Зимнего еще одним способом: тщательно вымывали полы в доме. Грязную воду хозяйка выливала за порог, приговаривая:

“Всю грязь слила, нечисть из дома изгнала“.

В ночь на 5 января снятся непростые сновидения: если перед отходом ко сну задать давно волнующий вас вопрос, во сне к вам может прийти ответ на него. Не забудьте положить рядом с подушкой блокнот и ручку, чтобы наутро успеть записать явившееся вам откровение.

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Другие праздники 5 января 2021

  • Международный день бойскаутов
  • Международный разгрузочный день.

Именины 5 января 2021

По православным церковным святцам День ангела отмечают Василий (царственный), Давид (любимый), Иван (благодать Божья), Макар (счастливый), Наум (утешенный) и Павел (малыш).

По католическим - Аполлинария (принадлежащая Аполлону), Иван (благодать Божья), Карл (мужчина), Кира (госпожа), Мария (любимая, горькая, госпожа), Петр (скала, камень), Семен (услышанный), Эдуард (страж достатка), Эмилия (усердная, соперница) и Франциск (французский).

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Источник: ivona)bigmir.net

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