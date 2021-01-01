Запреты дня 4 января 2021: Чего нельзя делать на Анастасии
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В понедельник, 4 января 2021, православная церковь чтит память святой Анастасии.
В народе праздник получил название Анастасии Постницы, поскольку праздник выпадает на окончание Рождественского поста.
Святую считают покровительницей рожениц и возносят ей молитвы о помощи в легких родах.
Что принято делать на Анастасии и какие запреты есть 4 января - расскажет Ivona.
- Традиции на Анастасии Постницы
Детям, которые родились 4 января на Анастасии, принято было дарить талисманы с яшмой. Такой оберег призван уберечь младенца от дурного глаза и злых сил.
На Анастасии принято ходить в церковь - 4 января стоит молиться о здравии детей, а также о легком их появлении на свет.
Встарь на Анастасии девушки вышивали полотенца-обереги. Это полотенце призвано было защитить их при родах, а также уберечь от злых сил ребенка. Когда женщина рожала ребенка - таким оберегом повитуха утирала ей чело, шепча заговоры, чтобы облегчить муки роженицы.
- Запреты дня 4 января
В день Анастасии существовал ряд запретов. Так, 4 января нельзя:
- беременным шить, вышивать
- обижать животных, наказывать их, бить - можно накликать проблемы со здоровьем
- ходить по дому босым - это также, по мнению предков, могло призвать недуг
- 4 января не стоит прокалывать уши - заживать будут долго и болезненно.
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