Запреты дня 3 января 2021: Чего нельзя делать на Юлиании
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В воскресенье, 3 января 2021, православная церковь чтит память святой мученицы Юлиании. Святая родилась в ІІІ веке в Никомидии (недалеко от Константинополя). Девушка была дочерью знатного язычника, но тайно приняла христианство, за что и приняла мученическую смерть в 304 году.
В народе день памяти Юлиании оброс особыми традициями и запретами.
Чего нельзя делать 3 января 2021 расскажет Ivona.
В народной традиции день памяти святой связан с благочестием и откровенностью.
Считается, что сны со 2 на 3 января не имеют особого значения. Однако, если вы обеспокоены плохим сновидением - кратко перескажите его бегущей воде (например в ванной) - она заберет негатив.
Запреты дня 3 января
В народе верили, что на Юлиании нельзя:
- вести себя недостойно, подслушивать чужие разговоры и подсматривать за кем-то - древние верили, что у “любопытных“ могут быть проблемы со зрением и слухом
- давать обещания - поскольку считалось, что выполнить то, что обещаешь 3 января, будет проблематично. Так, на Юлиании лучше не просить руки девушки, не признаваться в любви.
- поднимать что-то с земли - не стоит зариться на находки, поскольку можно потерять что-то большее.
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