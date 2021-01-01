Запреты дня 3 января 2021: Чего нельзя делать на Юлиании

На святой Юлиании нельзя подслушивать и подглядывать - почему расскажет Ivona.

3 января нельзя хитрить и подслушивать depositphotos.com

Читай также: Гороскоп на 3 января 2021 года

В воскресенье, 3 января 2021, православная церковь чтит память святой мученицы Юлиании. Святая родилась в ІІІ веке в Никомидии (недалеко от Константинополя). Девушка была дочерью знатного язычника, но тайно приняла христианство, за что и приняла мученическую смерть в 304 году.

В народе день памяти Юлиании оброс особыми традициями и запретами.

Чего нельзя делать 3 января 2021 расскажет Ivona.

В народной традиции день памяти святой связан с благочестием и откровенностью.

Считается, что сны со 2 на 3 января не имеют особого значения. Однако, если вы обеспокоены плохим сновидением - кратко перескажите его бегущей воде (например в ванной) - она заберет негатив.

Запреты дня 3 января

В народе верили, что на Юлиании нельзя:

вести себя недостойно, подслушивать чужие разговоры и подсматривать за кем-то - древние верили, что у “любопытных“ могут быть проблемы со зрением и слухом

давать обещания - поскольку считалось, что выполнить то, что обещаешь 3 января, будет проблематично. Так, на Юлиании лучше не просить руки девушки, не признаваться в любви.

поднимать что-то с земли - не стоит зариться на находки, поскольку можно потерять что-то большее.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.