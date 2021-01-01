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Запреты дня 3 января 2021: Чего нельзя делать на Юлиании

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На святой Юлиании нельзя подслушивать и подглядывать - почему расскажет Ivona.

3 января нельзя хитрить и подслушивать
3 января нельзя хитрить и подслушивать
depositphotos.com

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В воскресенье, 3 января 2021, православная церковь чтит память святой мученицы Юлиании. Святая родилась в ІІІ веке в Никомидии (недалеко от Константинополя). Девушка была дочерью знатного язычника, но тайно приняла христианство, за что и приняла мученическую смерть в 304 году.

В народе день памяти Юлиании оброс особыми традициями и запретами.

Чего нельзя делать 3 января 2021 расскажет Ivona.

В народной традиции день памяти святой связан с благочестием и откровенностью.

Считается, что сны со 2 на 3 января не имеют особого значения. Однако, если вы обеспокоены плохим сновидением - кратко перескажите его бегущей воде (например в ванной) - она заберет негатив. 

Запреты дня 3 января

В народе верили, что на Юлиании нельзя:

  • вести себя недостойно, подслушивать чужие разговоры и подсматривать за кем-то - древние верили, что у “любопытных“ могут быть проблемы со зрением и слухом
  • давать обещания - поскольку считалось, что выполнить то, что обещаешь 3 января, будет проблематично. Так, на Юлиании лучше не просить руки девушки, не признаваться в любви.
  • поднимать что-то с земли - не стоит зариться на находки, поскольку можно потерять что-то большее.

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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