Упала елка в Новый год – к счастью! Но если отдадите все долги перед Новым годом, можете остаться без денег в следующем.

Эксперты рассказали, как встретить Новый год, чтобы в 2021-м были достаток и любовь freepik.com

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Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Анатолий Анатолич и Григорий Герман узнали, какие новогодние приметы нам подготовил грядущий год Быка и что следует делать в эту новогоднюю ночь, чтобы 2021-й был успешен, а что – под запретом.

Белый Металлический Бык – это символ грядущего 2021-го года. Животному свойственна простота. Оно не любит пафоса и спешки. Поэтому встречать быка надо так же – без суеты.

Этот Новый год без красного – это главное требование к цвету. Его не должно быть ни в одежде, ни в декоре, ни на скатерти. Также запрещены тигровые и леопардовые принты.

«Под запретом красный цвет и все, что рядом с ним: желтый, оранжевый. Не надо дразнить быка, нужно относиться к нему с уважением», – рассказала астролог Розалия Романова в эфире канала «Украина».

Эксперты рассказали, как встретить Новый год, чтобы в 2021-м были достаток и любовь freepik.com

Если же хотите поймать удачу в новом году, то в праздничную ночь старайтесь не испачкаться. А к обеду 1 января не мыть посуду. Выбрасывать мусор в эти дни тоже не стоит. Сделайте это уже 2-го числа.

«Именно с 31 на 1 в ваш дом заходит что-то новое. И если вы будете что-то выносить, можете даже это новое вынести. А это новое может быть что-то хорошее и доброе в вашем году», – объяснила парапсихолог Лариса Могила в программе «Ранок з Україною».

Эксперты рассказали, как встретить Новый год, чтобы в 2021-м были достаток и любовь freepik.com

А вот уборка за несколько дней до Нового года обязательна! Такая мера энергетически сделает дом чистым.

«Надо тщательно убрать все в квартире – выбросить все, что вам мешает, подарите то, чем не пользуетесь. Сделайте так, чтобы в вашем доме было только то, что вам нужно», – советует астролог.

Чтобы в следующем году в вашем кошельке водились деньги, нужно положить их в карман. А под бой курантов держать деньги в руках. Также можно усилить финансовый поток с помощью свечей. Их на праздничном столе должно быть несколько. Желательно зеленого цвета, ведь зеленый притягивает деньги, а огонь символизирует их увеличение.

Эксперты рассказали, как встретить Новый год, чтобы в 2021-м были достаток и любовь freepik.com

А мысль о том, что перед Новым годом надо вернуть все долги – ложная! Если ваше финансовое состояние позволяет это сделать – отдайте. Но ни в коем случае не отдавайте последние деньги, чтобы вернуть долги.

«Если вы вернете все долги перед Новым годом, но останетесь потом с пустым кошельком, это будет хуже, чем вы перейдете в новый год с некоторыми долгами. Поэтому заранее подумайте, останется ли у вас достаточно денег, чтобы вступить в год с достатком», – отметила парапсихолог.

Ваш праздничный стол должен быть наполнен блюдами из легких рецептов. Задобрить быка можно блюдами из картофеля. Вы можете сосредоточиться на веганских рецептах, но если все же хотите, чтобы были рыба и мясо, надо отказаться от говядины.

Эксперты рассказали, как встретить Новый год, чтобы в 2021-м были достаток и любовь freepik.com

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Также праздничный стол сможет помочь тем, кто ищет любовь в новом году. Для этого на нем должны быть парные элементы декора. Это могут быть свечи или статуэтки голубей. И тогда в 2021 году вы встретите свою вторую половинку.

Но наибольшую удачу в следующем году может принести падение елки! Поэтому не расстраивайтесь, если ее опрокинул ваш кот – все это к счастью!

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