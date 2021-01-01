Праздник также называют Яблочным днем.

Запреты дня 2 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Игнатьев день freepik.com

В субботу, 2 января 2021 года, православные христиане чтут память священномученика Игнатия Богоносца (Антиохийского).

В народе этот день называют Игнатьев (Игнатов) день.

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Что нельзя делать на Игнатьев день 2 января 2021?

брать деньги в долг

давать в долг деньги и предметы быта

покупать обувь

ссориться

подметать

выносить мусор.

Приметы на Игнатьев день 2 января 2021

В народе Игнатьев день в первую очередь считали днем отчего дома: того места, где вы родились, выросли и были благословлены на самостоятельную жизнь. Святому молились о сохранности семейного очага и защите жилища от бед и разрушений. Кроме того кланялись и благодарили за приют и сам дом.

Игнатьев день также прозвали яблочным, так как считается, что 2 января - идеальное время для ухода за яблоневыми деревьями. На Игната с веток стряхивали снег - чем больше снега, тем обильней будет урожай и благополучней год.

Хозяйки начинали на Игнатов день активней готовиться к Рождеству: занимались уборкой и украшением дома, заготавливали продукты, блюда и сладости.

Добрая примета - на Игнатьев день желать всем окружающим здоровья: чем больше добрых слов вы произнесете, тем крепче будет ваше тело и дух.

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Другие праздники 2 января 2021

День научной фантастики

День мотивации и вдохновения

Всемирный день интроверта.

Именины 2 января 2021

День ангела по православным святцам отмечают Антон (вступающий в бой), Даниил (Бог - мой судья), Иван (благодать Божья) и Игнатий (огненный).

По католическим - Василий (царственный), Гаспар (яшма, хранитель сокровища), Григорий (бодрствующий), Екатерина (чистая, непорочная), Исидор (дар Изиды) и Макарий (счастливый).

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