Запреты дня 1 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Новый год
1 января 2021 года наступает Новый год по григорианскому календарю. Ivona расскажет, что можно и нельзя делать в этот день.
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Что нельзя делать на Новый год 1 января 2021?
- выносить мусор
- давать или брать деньги в долг
- заниматься рукоделием
- выбрасывать старую одежду и обувь
- закалывать на себе булавки
- стричь ногти и волосы
- пришивать пуговицы.
Приметы на Новый год 1 января 2021
Встретить 1 января первым на улице мужчину - к удаче.
Сильный ветер в ночь на 1 января - к обильному урожаю фруктов, ясное и звездное небо - к урожаю ягод и орехов.
Торговцам по примете в первый день года лучше отдать своему первому покупателю товар с большой скидкой: такой добрый жест залог удачной торговли целый год.
Плохой приметой считается прогонять животных, которые к вам прибились 1 января. Даже если у вас нет возможности приютить их совсем, накормите их, и постарайтесь найти для них новый дом. Помощь таким животным принесет вам удачу на целый год.
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Другие праздники 1 января 2021
- Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире)
- День общественного достояния
- Международный день похмелья.
Именины 1 января 2021
День ангела по православным святцам отмечают Вонифатий (свершающий добро), Григорий (бодрствующий), Илья (Бог мой Господь) и Тимофей (почитающий Бога).
По католическим - Вильгельм (решительный защитник), Евфросиния (благомыслящий), Иосиф (Бог да воздаст), Клар (ясный, яркий), Магн (великий) и Мартина (посвященная Марсу).
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