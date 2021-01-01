Как стоит провести первый день нового 2021 года?

Запреты дня 1 января 2021: Чего категорически нельзя делать на Новый год freepik.com

1 января 2021 года наступает Новый год по григорианскому календарю. Ivona расскажет, что можно и нельзя делать в этот день.

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Что нельзя делать на Новый год 1 января 2021?

выносить мусор

давать или брать деньги в долг

заниматься рукоделием

выбрасывать старую одежду и обувь

закалывать на себе булавки

стричь ногти и волосы

пришивать пуговицы.

Приметы на Новый год 1 января 2021

Встретить 1 января первым на улице мужчину - к удаче.

Сильный ветер в ночь на 1 января - к обильному урожаю фруктов, ясное и звездное небо - к урожаю ягод и орехов.

Торговцам по примете в первый день года лучше отдать своему первому покупателю товар с большой скидкой: такой добрый жест залог удачной торговли целый год.

Плохой приметой считается прогонять животных, которые к вам прибились 1 января. Даже если у вас нет возможности приютить их совсем, накормите их, и постарайтесь найти для них новый дом. Помощь таким животным принесет вам удачу на целый год.

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Другие праздники 1 января 2021

Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире)

День общественного достояния

Международный день похмелья.

Именины 1 января 2021

День ангела по православным святцам отмечают Вонифатий (свершающий добро), Григорий (бодрствующий), Илья (Бог мой Господь) и Тимофей (почитающий Бога).

По католическим - Вильгельм (решительный защитник), Евфросиния (благомыслящий), Иосиф (Бог да воздаст), Клар (ясный, яркий), Магн (великий) и Мартина (посвященная Марсу).

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