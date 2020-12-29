Гороскоп на 29 декабря 2020 года

У кого день не подходит для романтических отношений, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 29 декабря 2020 года (29.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кого вечером ждет приятная встреча.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Овен

Проявите инициативу и максимально погрузитесь в рабочие вопросы, чтобы закрыть все накопившиеся дела. День пройдет насыщенно и активно.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Телец

Вторник ощутите энтузиазм и силы. Многое преуспеете. Можно вечером устроить шопинг, закупиться подарками для коллег и близких. На личном фронте у вас все замечательно, ваша улыбка, как магнит притягивает противоположный пол.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Близнецы

Велика вероятность, что оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая позволит избежать такого положения.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Рак

Постарайтесь максимально отдаться работе, чтобы с легкостью уйти на новогодние выходные. Этот день не очень подходит для романтических отношений и всякого рода выяснений.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Лев

Львы, вторник – день хлопот. Но, к вечеру справитесь со всеми задачами. После работы обязательно устройтесь себе легкий ужин, масочку, попросите вторую половину сделать вам массаж.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Дева

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Представителю этого знака Зодиака повезет в решении финансовых вопросов. Чтобы не делать лишних трат, идти в магазин со списком, заранее продумывайте, что вам сейчас необходимо.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Весы

Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные решения. Если в этот вторник вас судьба с новыми людьми, то эти знакомства будут очень полезны в будущем.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Скорпион

К сожалению, не все люди, которые вас окружают, смогут быть сдержанными и охотно браться за ваши предложения. Ваша активность на работе потребует от вас отдыха. Не отказывайте в себе в этом!

Гороскоп на 29 декабря 2020 Стрелец

Стрельцам нужно уйти с головой в работу. Если понадобиться помочь – обращайтесь к коллегам, один в поле не воин. Особенно, когда горят сроки и отчеты для закрытия всех планов.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Козерог

Форс-мажоров не предвидится. Романтическое настроение почувствуете ближе к вечеру. Вечером вас ждут милые приятности в виде встреч со знакомыми или отдых в компании приятного человека.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Водолей

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Возможно, почувствуете усталость, но дождитесь выходных. Сейчас стоит открыть второй дыхание! Аккуратнее с деньгами, меньше не нужных трат для новогоднего стола. Если не определились с кем встретить новый 2021 год, почитайте рекомендации.

Гороскоп на 29 декабря 2020 Рыбы

У Рыб идет благоприятный период, особенно для предпринимательской деятельности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий это не вызовет. Ваши домочадцы ждут от вас внимания.

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