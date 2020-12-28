И почему так важно следить за погодой в этот день.

Запреты дня 29 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Агея Инесея freepik.com

Во вторник, 29 декабря 2020 года, православные христиане чтут память пророка Аггея, в народе именуемого Агей Зимоуказчик или Агей Инесей.

Читай также: Астролог рассказала, как задобрить покровителя 2021 года – быка

Что нельзя делать на Агея Инесея 29 декабря 2020?

разговаривать с человеком через порог

надолго выходить из дома

убирать в доме

чинить обувь

садиться на стол.

Приметы на Агея Инесея 29 декабря 2020

Этот день принято проводить в кругу семьи в молитвах за чистоту своей души и душ близких. Считалось, что излишняя суета может прогневить святого, и он нашлет на землю жестокие морозы.

Поэтому большинство примет на Агея Инесея связано в первую очередь с попытками предугадать погоду. Например, иней на Агеев день был вестником солнечной и ясной погоды 30-го декабря и тепла на Рождество. Дурной приметой считалась ветреная, снежная погода - она сулила неурожайное лето.

Именины 29 декабря 2020

Читай также: Как не допустить, чтобы елка загорелась: 5 правил безопасности

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник), Аркадий (пастух), Владимир (владеющий миром), Илья (Бог мой Господь), Макар (счастливый), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Семен (услышанный), София (мудрость) и Феодосий (данный Богом).

По католическому - Альберт (благородный), Виктор (победитель), Давид (возлюбленный), Доминик (принадлежащий Богу), Марк (молот), Трофим (кормилец), Феликс (счастливый) и Фома (близнец).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.