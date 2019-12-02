"За секунду до...": 3 универсальные идеи для новогодних подарков

"За секунду до...": 3 универсальные идеи для новогодних подарковРеклама
Парфюм, свеча или аромат для дома с запахом пряного латте из Старбакса? Список подарков от Sister’s Aroma, с которыми невозможно прогадать.
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1. Аромадиффузор “Pumpkin Spice Latte“
Аромат новогоднего Нью-Йорка и фильма “Один дома“. Сладкая тыква, восточные пряности и сливочный шлейф - аромат который окутает теплом и уютом дом, и еще больше способствует новогодней атмосфере.
Подарок который несет за собой заботу и тепло. А также подойдет каждому, вне зависимости от интересов.
2. Еко-свеча из новой коллекции
Для ценителей оригинальных посылов и продуктов, свечи с цепляющим и провоцирующим неймингом:
- Call Me +38067PROSTI - Spice, sugar, amber
- Call Me +38067IDIOT - Wood, amber, rose
- Call Me +38067MY BEST - Lemon, vanilla, vetiver
- Call Me +38067ILOVEYOU - Lemongrass, lime, patchouli
- Call Me +38067NEVER AGAIN - Pear, freesia, santal
- Call Me +38067YOU LOST ME - Pomegranate, black pepper.
Свечи также полностью натуральны и сделаны вручную, что добавляет аутентичности вашему подарку.
3. Парфюм “Sugar porn“ для нее и “Male“ для него
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Sugar porn - жженый сахар и розовый перец. Сексуальный аромат, ставший абсолютным бестселлером с первого дня продаж, поэтому мы уверены, что это идеальный подарок для вашей девушки, подруги или близкого человека.
Male - мужская альтернатива с густым шлейфом, которые точно не оставят равнодушными получателя подарка.
Все позиции доступны на сайте, а также в Инстаграм, где работают онлайн-парфюмеры, которые помогут вам с выбором аромата даже онлайн.
Парфуми, свічка або аромат для будинку із запахом пряного латте з Старбакса? Список подарунків від Sister's Aroma, з якими неможливо прогадати.
1. Аромадіффузор “Pumpkin Spice Latte“
Аромат новорічного Нью-Йорка з фільму “Один вдома“. Солодкий гарбуз, східні прянощі і вершковий шлейф - аромат, який огорне теплом і затишком будинок, і ще більше сприяє новорічній атмосфері.
Подарунок, який несе за собою турботу і тепло. А також підійде кожному, незалежно від інтересів.
2. Еко-свічка з нової колекції
Для поціновувачів оригінальних посилів і продуктів, свічки з чіпляючим і провокуючим неймінгом:
- Call Me +38067PROSTI - Spice, sugar, amber
- Call Me +38067IDIOT - Wood, amber, rose
- Call Me +38067MY BEST - Lemon, vanilla, vetiver
- Call Me +38067ILOVEYOU - Lemongrass, lime, patchouli
- Call Me +38067NEVER AGAIN - Pear, freesia, santal
- Call Me +38067YOU LOST ME - Pomegranate, black pepper.
Свічки також повністю натуральні і зроблені вручну, що додає аутентичності вашому подарунку.
3. Парфуми “Sugar porn“ для неї і “Male“ для нього
Sugar porn - палений цукор і рожевий перець. Сексуальний аромат, який став абсолютним бестселером з першого дня продажів, тому ми впевнені, що це ідеальний подарунок для вашої дівчини, подруги або близької людини.
Male - чоловіча альтернатива з густим шлейфом, які точно не залишать байдужими одержувача подарунка.
Усі позиції доступні на сайті, а також в Інстаграм, де працюють онлайн-парфумери, які допоможуть вам з вибором аромату навіть онлайн.
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.
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