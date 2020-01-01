Запреты дня 28 декабря 2020: Чего нельзя делать в Трифонов день
В народе верили, что в день Трифона нельзя ходить в лес.
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В понедельник, 28 декабря 2020, православная церковь чтит память святого Трифона Печенегского. Святой был был монахом и запомнился праведным образом жизни. Трифон основал Печенегскую обитель.
В народе день называли “День Трифон“ и старались не сетовать на жизнь и на быт.
Чего нельзя делать на Трифона 28 декабря 2020 расскажет Ivona.
- Чего нельзя делать 28 декабря на Трифона
В народе верили, что на Трифона нельзя:
- ходить в лес - предки верили, что на Трифона можно повстречать в лесу нечесть
- на Трифона также не стоит ходить в горы - возможны несчастные случаи
- жаловаться на день и на погоду - предки верили, что если выказывать недовольство в этот день, то можно заболеть
- тяжело работать - любой труд, который требует больших затрат ресурса, в этот день лучше отменить.
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