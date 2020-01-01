Запреты дня 27 декабря 2020: Чего нельзя делать на Филимона
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В воскресенье, 27 декабря 2020, православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.
В народе верили, что поскольку ночи все еще очень долгие, то нечесть бродит в это время под домами. Также считалось, что злая сила может забрести в жилище, а отпугнуть ее может одно обстоятельство.
Что нужно было делать, чтобы нечесть не проникла в дом, а также чего не стоит делать на Филимона 27 декабря - расскажет Ivona.
- Что можно делать 27 декабря 2020
Предки верили, что злая сила не способна забраться в дом, в котором чисто и убрано, нет старых вещей.
На Филимона было принято:
- убираться, наводить порядки, вымывать полы и перебирать старые вещи
- даже грязная одежда и обувь считалась табу - из дому выходили только в чистом и опрятном наряде, красиво причесанными
- также старались чаще умываться - по поверью, неумытого человека могло настигнуть несчастье.
Умывание получило статус такого себе обряда - омывали лицо перед тем, как начинали важное дело на Филимона.
- Запреты дня 27 декабря 2020
Предки считали, что на Филимона нельзя:
- пить алкогольные напитки, устраивать пышные застолья
- ссориться, выяснять отношения
- уезжать далеко от дома -поездки на Филимона, по мнению древних, не будут удачными и продуктивными.
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