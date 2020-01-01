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Запреты дня 27 декабря 2020: Чего нельзя делать на Филимона

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В день 27 декабря на Филимона нужно было чаще умываться - IVONA расскажет почему .

Чего нельзя делать 27 декабря на Филимона
Чего нельзя делать 27 декабря на Филимона
depositphotos.com

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В воскресенье, 27 декабря 2020, православная церковь чтит память святых мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. 

В народе верили, что поскольку ночи все еще очень долгие, то нечесть бродит в это время под домами. Также считалось, что злая сила может забрести в жилище, а отпугнуть ее может одно обстоятельство.

Что нужно было делать, чтобы нечесть не проникла в дом, а также чего не стоит делать на Филимона 27 декабря - расскажет Ivona.

  • Что можно делать 27 декабря 2020

Предки верили, что злая сила не способна забраться в дом, в котором чисто и убрано, нет старых вещей.

На Филимона было принято:

  • убираться, наводить порядки, вымывать полы и перебирать старые вещи
  • даже грязная одежда и обувь считалась табу - из дому выходили только в чистом и опрятном наряде, красиво причесанными
  • также старались чаще умываться - по поверью, неумытого человека могло настигнуть несчастье.

Умывание получило статус такого себе обряда - омывали лицо перед тем, как начинали важное дело на Филимона.

  • Запреты дня 27 декабря 2020

Предки считали, что на Филимона нельзя:

  • пить алкогольные напитки, устраивать пышные застолья
  • ссориться, выяснять отношения
  • уезжать далеко от дома -поездки на Филимона, по мнению древних, не будут удачными и продуктивными. 

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Теги: запреты дня, чего нельзя делать сегодня, суеверия
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Источник: Ivonа bigmir)net

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