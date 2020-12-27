Гороскоп на 27 декабря 2020 года

У кого в личной жизни грядут перемены, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 27 декабря 2020 года (27.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому ожидать приятных сюрпризов в любви.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Овен

В данный период есть риск, что столкнетесь со спорными ситуациями. Вы, конечно, можете отстаивать свои интересы, но не забывайте об интересах близких людей.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Телец

Если в это воскресенье вам понадобиться физическая или моральная поддержка – обращайтесь к родным и близким. Они смогут вам помочь. В личной жизни у вас грядут приятные перемены.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Близнецы

Скорей всего в этот выходной вы столкнетесь с недостатком энергии. Займитесь уборкой дома – это придаст вам бодрости. Вечером узнаете приятную новость от лучшей подруги или старого знакомого, которого случайно встретите на прогулке.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Рак

Раки, вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством дома и семьи. Вторая половина дня подходит для шопинга.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Лев

Представителям этого знака Зодиака стоит уберечь себя от стресса и конфликтов. В целом же, день пройдет в гармонии. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а некоторых представителей этого знака - многообещающие знакомства.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Дева

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Девы, сейчас не лучшее время для новых знакомств. Займитесь планированием дел на последнюю рабочую неделю декабря. Ваш иммунитет требует поддержки, вы же знаете, что зимой больше шансов подхватить простудные заболевания – берегите себя!

Гороскоп на 27 декабря 2020 Весы

Занимайтесь тем, что дается легко. В этот выходной вам может понадобиться помощь. Именно близкие люди придут на выручку, причем об этом даже не придется просить.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Скорпион

Скорпионам не рекомендовано иметь дел с финансовыми операциями, отложите покупки и заключение договоров на другой день. К вечеру почувствуете романтического настроение. Посетите атмосферные новогодние места – это придаст вам праздничного настроения.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Стрелец

Стрельцам нужно найти возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Не нагружайте себя домашними хлопотами.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Козерог

Козероги столкнутся с соблазнами, поэтому будьте начеку! Умейте говорить «нет», ведь вы должны понимать последствия ситуации. Ваш спутник жизни приготовил вам неожиданный сюрприз, скоро обо всем узнаете.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Водолей

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У вас же есть внутренний голос. Почему вы так редко к нему прислушиваетесь? Вам стоит задуматься о своем окружении. Возможно, не всех стоит брать с собой в 2021 год. Постарайтесь не давать денег в долг.

Гороскоп на 27 декабря 2020 Рыбы

Хороший, легкий день. Многое успеете – это придаст вам настроение и огонь в глазах. Посвятите воскресенье своей семье, пожилым родственникам. Одиноким Рыбам может повести на любовном фронте – смелее знакомьтесь в социальных сетях.

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