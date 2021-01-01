Написати й відправити лист бажань Діду Морозу, перенестися на казкову планету Пундиків, отримати тематичні призи й проводити час свят в атмосфері веселощів і посмішок.

Столичний маркет-молл «Даринок» з 19 грудня до 6 січня включно запускає розважальну програму з костюмованими спектаклями, ростовими ляльками, конкурсами та подарунками. Щодня! Усі активності – безкоштовні.

Вистава розповідає історію міжгалактичного порталу, через який проходять і вступають в силу Нові роки. Минулого грудня поломку воріт приховали працівники лабораторії, тому весь 2020 пройшов наперекосяк. До того ж, через неправильну роботу тунелю випадково на Землі опинився Пундик – житель планети, далекої від нашої. Професор з лаборантом, заручившись підтримкою гостей «Даринку», беруться допомогти Пундику повернутися до сім'ї й полагодити портал, щоб 2021 рік повноцінно почав діяти без перешкод. Але на шляху їм стоїть антагоніст – робот, який хоче залишити все як є. Постановка буде проходити з 19 грудня до 6 січня, щодня з 16:00 до 18:00 у зоні Wi-Fi за участю відвідувачів.

Пошта Діда Мороза, «Хеппі шоп» і планета Пундиків: Даринок запускає безкоштовну новорічну програму Пресс-служба

Крутити колесо й отримувати подарунки. Маркет-молл «Даринок» відкриває «Хеппі шоп», у якому маленькі гості можуть отримати солодощі або іграшки, беручи участь у лотереї. Якщо ж не вдалося спіймати удачу за хвіст – є можливість купити призи за місцеву валюту – «хеппіки», листи різної номінальної вартості можна заробити, якщо:

• відвідати спектакль «Міжгалактична подорож на планету Пундиків»;

• написати лист Діду Морозу з 19 до 31 грудня і зафіксувати в аніматора на локації з 12:00 до 18:00;

• пройти квест (стійки реєстрації біля 1 і 6 входів з 12:00 до 18:00);

• викласти сторі з «Даринку» зі спеціальним хештегом #хеппіновийрік

Заробляйте «хеппіки» й купуйте круті подарунки!

А поки дітвора зайнята виставою й активностями, батьки можуть пробігтися магазинами в пошуках подарунків. І ще заробити на покупках. Адже до кінця цього року, щобудня «Даринок» дарує покупцям по 50 сертифікатів номіналом від 100 до 250 грн від магазинів «Сільпо», EVA, «Будинок посуду», «Цитрус», «Львівські круасани» та інших. Усі гості, які зробили покупку на суму від 100 грн у магазинах «Даринку» з 10:00 до 21:45 (крім супермаркету «Сільпо», «Нової Пошти», «Укрпошти», закладів харчування, магазинів з тютюновими виробами, сервісів і банківських відділень), у той же день з 20:00 до 22:00 можуть обміняти чеки на заохочення, самостійно витягнувши один з конвертів з лототрону, в яких знаходяться сертифікати різної номінальної вартості.

Пошта Діда Мороза, «Хеппі шоп» і планета Пундиків: Даринок запускає безкоштовну новорічну програму Пресс-служба

Важливо: учасникам потрібно пред'являти чеки за покупки, здійснені в той же день. Офіційні правила за посиланням

Детально з програмою розваг маркет-моллу «Даринок» можна ознайомитися за телефоном (044) 461 88 13 та на сайті. Також слідкуйте за новинами на сторінках в соцмережах Facebook і Instagram.

Маркет-молл «Даринок» знаходиться на Лісовому масиві, вул. Біломорська, 1 (станція метро «Лісова»). Працює щодня з 10:00 до 22:00.