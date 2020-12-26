Гороскоп на 26 декабря 2020 года

Кому нужно организовать совместный досуг со своим избранником, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 26 декабря 2020 года (26.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто должен остаться дома и провести субботу в кругу близких.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Овен

В эту субботу к вам могут поступить интересные предложения. Но не спешите радоваться. Сначала все хорошо обдумайте и взвесьте за и против. Посвятите выходной своим близким.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Телец

Тельцам стоит сократить свои выходы в места массового скопления людей. Если же выберетесь на прогулку к городской елки в парк, то придерживайтесь социальной дистанции и масочного режима. В личной жизни без перемен.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Близнецы

26 декабря вас ожидают приятные встречи со старыми друзьями или просто хорошими знакомыми. Не исключено, что станете объектом для симпатии.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Рак

Раки много успеют в этот день, особенно, решить все хлопоты по дому. Вечер субботы проведите с детьми и супругом. Посмотрите хороший фильм или праздничный концерт.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Лев

Представители этого знака Зодиака встретят свою вторую половину - кто-то познакомится в социальных сетях, а кого-то познакомят общие друзья. День не сулит конфликтов и тревог. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Дева

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Девы, дела, которые не будут приносить удовлетворения, лучше отложить на некоторое время. Поступившую информацию обязательно проверяйте, причем самостоятельно.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Весы

26 декабря вы будете наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить. Организуйте совместный досуг со своим избранником, используйте этот выходной для приятного времяпровождения.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Скорпион

Велика вероятность, что в этот день может возникнуть желание что-нибудь изменить в жизни. Не стоит ограничивать себя в спонтанных проявлениях. Встречи, совещания, переписка и поездки могут открыть новые перспективы и просто доставить удовольствие.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Стрелец

Перспективный день, но только, если вы будете полны сил и энергии. Если же в ваших планах провести субботу на диване, то ничего не выйдет. Только ваши старания принесут плоды.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Козерог

Козерогом нужно быть более внимательными за рулем. Не исключено, что вас посетят креативные идеи. Дождитесь понедельника, обязательно поделитесь с коллегами и шефом.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Водолей

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У Водолеев не самое удачное время для выяснения отношений с любимым человеком. Ваша эмоциональность может только навредить. К вечеру этого дня получите приятное известие.

Гороскоп на 26 декабря 2020 Рыбы

Беритесь за то, что давно откладывали. Главное, начните с утра, потому что после обеда, вы будете ощущать устлалось и сонливость. День пролетит незаметно, никаких конфузов произойти не должно.

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