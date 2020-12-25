Гороскоп на 25 декабря 2020 года

Кого накроет волна счастья и любви, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 25 декабря 2020 года (25.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, как нужно провести выходной в честь католического Рождества.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Овен

Овны, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Телец

Не стоит слушать всех подряд, ведь у вас есть своя голова на плечах. Посвятите себя в это католическое Рождество своей семье. Не стоит планировать грандиозных планов.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Близнецы

25 декабря вы столкнетесь с такими задачами, где вам не справиться самостоятельно. Не стесняйтесь просить помощи у близких. Этот день принесет удачу, главное, ее разглядеть и крепко ухватиться!

Гороскоп на 25 декабря 2020 Рак

Несмотря на выходной, пятница может разочаровать недостатком сил, как физических, так и душевных. Последнее опаснее, потому постарайтесь по возможности избегать общества излишне эмоциональных людей.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Лев

Почему-то вам очень хочется в эту пятницу выполнить массу всего. Тогда, распланируйте этот день правило, и, велика вероятность, что многое успеете. Пришло время дарить себе праздничное настроение. Позовите подругу или друзей на чашку горячего какао.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Дева

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Будете проявлять эмоциональность, даже на тех, кто вам не желает ничего плохого. Не исключено, что встретить старого знакомого, который расскажет вам о ваших давних общих друзьях. В остальном все стабильно и без происшествий.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Весы

Представители этого знака Зодиака будет чувствовать отличное настроение: накроет волна счастья и любви. Весы, у которых есть семья, не планируйте походы в гости – лучший устройте досуг с детьми в вашем доме.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Скорпион

Не ждите плохих вестей – этот день не принесет вам плохие вести! Скорей всего, что наладите новые интересные контакты. Не исключены встречи с друзьями и посиделки за глинтвейном в честь католического Рождества.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Стрелец

В четверг, 25 декабря, вам будут казаться вполне реальными самые невероятные вещи. Построенные вами нынче песочные замки простоят довольно долго.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Козерог

У Козерогов исполнятся мечты. Так что, если вы о чем-то сильно мечтали, и реально что-то для этого делали, то все сбудется! Провидите этот дополнительный выходной со своей второй половиной.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Водолей

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Легкий выдастся день. Правда, вы сами себе сделаете такой график, что забудете поставить время для отдыха, и зря. Но, впереди еще два законных выходных, так что догоните. Позвоните своим старшим родственникам, они помнят о вас, не забывайте и вы о них.

Гороскоп на 25 декабря 2020 Рыбы

Рыбы, наверное, вам стоит пересмотреть свои амбиции и, возможно, в чем-то их умерить. Посмотрите рождественские фильмы в кругу любимых людей – это придаст вам чувства теплоты и заботы.

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