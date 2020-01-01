О каких приметах нельзя забывать на Спиридонов день?

Запреты дня 25 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Спиридона Солнцеворота freepik.com

В пятницу, 25 декабря 2020 года, православные христиане чтут память святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.

День его почитания в народе прозвали Спиридон Солнцеворот, Коляда Солнцеворот или Спиридонов день.

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Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота 25 декабря 2020?

работать

отправляться в дальнюю дорогу

прогонять гостей.

Приметы на Спиридона Солнцеворота 25 декабря 2020

Спиридона Солнцеворота принято встречать с восходом солнца: считалось, что в этот день оно на лето поворачивает. Дни становятся длиннее, и люди начинают невольно гадать, каким же будет грядущий год. Чтобы восславить солнце с его заходом люди жгли ритуальные костры, оставляли на окнах зажженными лампады и свечи, а также пекли круглые караваи.

Спиридонов день сулил неудачи тем, кто потеряет что-то ценное на праздник, а вот найти какую-то вещь было добрым знаком. Плохим знамением также было разбитое на Солнцеворота зеркало. Поэтому от зеркал старались держаться подальше, даже не гляделись в них.

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Другие праздники 25 декабря 2020

Католическое Рождество Христово

День фельдъегерской службы Украины.

Именины 25 декабря 2020

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Спиридон (надежный) и Ферапонт (ученик).

По католическим - Адам (человек), Альберт (благородный), Анастасия (возрождение), Ангелина (вестница), Евгения (благородная), Иисус (спасение), Мария (любимая, горькая, госпожа), Наталья (родная), Ноэль (Рождество), Петр (скала, камень) и Эммануэль (с нами Бог).

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