Запреты дня 25 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Спиридона Солнцеворота
В пятницу, 25 декабря 2020 года, православные христиане чтут память святителя и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.
День его почитания в народе прозвали Спиридон Солнцеворот, Коляда Солнцеворот или Спиридонов день.
Читай также: Календарь православных постов на 2021 год
Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота 25 декабря 2020?
- работать
- отправляться в дальнюю дорогу
- прогонять гостей.
Приметы на Спиридона Солнцеворота 25 декабря 2020
Спиридона Солнцеворота принято встречать с восходом солнца: считалось, что в этот день оно на лето поворачивает. Дни становятся длиннее, и люди начинают невольно гадать, каким же будет грядущий год. Чтобы восславить солнце с его заходом люди жгли ритуальные костры, оставляли на окнах зажженными лампады и свечи, а также пекли круглые караваи.
Спиридонов день сулил неудачи тем, кто потеряет что-то ценное на праздник, а вот найти какую-то вещь было добрым знаком. Плохим знамением также было разбитое на Солнцеворота зеркало. Поэтому от зеркал старались держаться подальше, даже не гляделись в них.
Читай также: Масленица 2021: даты, обряды и символы
Другие праздники 25 декабря 2020
- Католическое Рождество Христово
- День фельдъегерской службы Украины.
Именины 25 декабря 2020
По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Спиридон (надежный) и Ферапонт (ученик).
По католическим - Адам (человек), Альберт (благородный), Анастасия (возрождение), Ангелина (вестница), Евгения (благородная), Иисус (спасение), Мария (любимая, горькая, госпожа), Наталья (родная), Ноэль (Рождество), Петр (скала, камень) и Эммануэль (с нами Бог).
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- какие рождественские традиции Виндзоров стоит перенять
- финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил