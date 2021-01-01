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4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять

Спецтема: Новый год 2021
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Как отмечает праздники британская королевская семья?
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
gettyimages.com

Хотите отпраздновать Новый год и Рождество по-королевски? Ivona расскажет, каким праздничным традициям следует семья британской королевы, и какие из них может воплотить в жизнь каждый.

1. Готовиться заранее

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Елизавета II всегда очень тщательно относится к своим обязанностям. Ее таланту в тайм-менеджменте можно позавидовать: подписывать рождественские открытки она начинает еще во время летнего отпуска, тогда же составляет списки подарков для близких и персонала, и выбирает церкви и школы, которые получат праздничные елки и украшения от имени королевы. Так что праздники Елизавета II встречает с удовольствием и во всеоружии, а предновогодней суете предпочитает общение с семьей. Отличная привычка, которую неплохо бы перенять!

4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
gettyimages.com

2. Отмечать праздники с семьей и за городом

Большой прием с гостями и банкетом королева Елизавета II устраивает в Букингемском дворце в начале декабря. А за две недели до Рождества она отправляется в свою резиденцию, где встречает праздник в узком семейном кругу: только прямые потомки и супруги. Рождество считается тихим, семейным праздником, лучше не отмечать его с помпой, а в тихой, уютной обстановке в компании самых близких.

4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
gettyimages.com

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3. Дарить смешные подарки

Что подарить тому, у кого все есть? Естественно, хорошее настроение! Таким правилом при выборе подарков руководствуются Виндзоры: под их елкой не найдешь бриллиантов и слитков золота. Королевская семья предпочитает нелепые подарки, вроде шапочки для душа со смешной надписью для Елизаветы II, перцемолки для принца Филиппа и пр. Такая привычка дает лишний повод посмеяться, и значительно экономит средства.

4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
gettyimages.com

4. Совместный досуг

Рождественское утро Виндзоры проводят, как и сотни миллионов семей по всему миру: общаются, играют в настольные игры и шарады, и смотрят праздничные фильмы. И все это - само по себе здорово, потому что праздники - это не только застолье и подарки, а возможность провести время с теми, кто вам действительно дорог.

4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
4 рождественские традиции Виндзоров, которые стоит перенять
gettyimages.com

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Теги: британская королевская семья, Виндзоры, Елизавета 2, Новый год, Новый год 2021, Рождество 2021, Рождество, традиции
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Источник: ivona)bigmir.net

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