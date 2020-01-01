Спешите загадать желание!

Запреты дня 24 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Никонов день freepik.com

В четверг, 24 декабря 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Никона Сухого (Печерского).

Читай также: Лунный календарь окрашивания волос на январь 2021

Что нельзя делать на Никонов день 24 декабря 2020?

выходить из дома без нужды

работать по дому

заниматься рукоделием

использовать колюще-режущие предметы.

Приметы на Никонов день 24 декабря 2020

Хоть зимнее солнцестояние позади и день медленно увеличивает свою продолжительность, зимняя темень пугала людей. В народе верили, что с наступлением темноты активизируются злые духи, способные наслать болезни и порчу. Поэтому на Никона всячески старались продлить световой день: молились святому о защите и зажигали се возможные свечи и лампады. А чтобы сэкономить драгоценный воск спать в этот день старались лечь пораньше.

На Никонов день также было принято загадывать желание: говорили все самое заметное, обратившись лицом к темному углу, или старались вырастить в доме яблоневую веточку - пустит листочки, и желание сбудется.

В ночь на 24 декабря снятся вещие сны.

Читай также: Как украсить дом на Новый год 2021: лучшие бюджетные идеи

Другие праздники 24 декабря 2020

День работников архивных учреждений Украины

Рождественский сочельник у католиков и протестантов.

Именины 24 декабря 2020

По православному церковному календарю день ангела отмечают Викентий (побеждающий), Даниил (Бог мой судья), Емельян (соперник), Иван (благодать Божья), Леонтий (львиный), Лука (светлый), Никифор (несущий победу), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Петр (скала, камень), Терентий (трущий), Феофан (богоявление) и Филимон (любящий).

По католическому - Адам (человек), Бруно (бурый), Григорий (бодрствующий), Ева (дающая жизнь), Зиновий (жизнь Зевса), Иван (благодать Божья), Ирмина (всеобъемлющая), Лука (светлая), Павел (малыш) и Франциск (французский).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.