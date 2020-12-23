Гороскоп на 23 декабря 2020 года

Кто узнает приятную новость от лучшей подруги, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 23 декабря 2020 года (23.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, у кого со второй половиной гармония и стабильность.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Овен

23 декабря ваше поведение должно соответствовать народной мудрости "сделал дело - гуляй смело". Главное, не оставляйте ничего на следующий день.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Телец

Среда пройдет спокойно и без хлопот. Вам лучше научиться приспосабливаться к обстоятельствам, а не тратить свои ресурсы на изменение ситуации.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Близнецы

Близнецам звезды не сулят проблем и конфликтов 23 декабря. Велика вероятность, что столкнетесь с ситуациями, где главное - понять, разобрать ее, нежели изменить. Со второй половиной у вас гармония и стабильность.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Рак

В данный период вам стоит избегать всего неизведанного и, в особенности, незнакомцев. Если кто-то обидит – вы легко дадите отпор. К вечеру почувствуете праздничное настроение от предстоящего выходного на католическое Рождество.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Лев

Львы могут столкнуться на работе с проблемами, где может пострадать репутация. Старайтесь избегать любых конфликтов и выяснений отношений с коллегами, особенно, с руководством. Обратите внимание на ваш иммунитет – он требует поддержки, запаситесь сезонными продуктами.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Дева

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Обратите внимание на ваше окружение, кто-то среди вашей компании усложняет вам жизнь. Даже, если определите этого человека – ему бессмысленно об этом говорить. Просто минимизируйте с ним общение. Вечером узнаете приятную новость от лучшей подруги.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Весы

Среда вам уготовила приключения, но не все будет идти так, как бы вы этого хотели. Не теряйте веру в свои силы. До нового 2021 года осталось совсем немного, нужно многое успеть.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Скорпион

Со всеми обязанностями справитесь, но не стоит им отдавать все силы и нервы. Одиноким Скорпионом стоит больше знакомиться, соглашаться на встречи. И, кстати, иногда брать инициативу в свои руки.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Стрелец

23 декабря вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Козерог

Козероги не смогут повлиять на ход событий, но найдут в себе силы не бездействовать, а это уже о многом говорит. Не все в ваших силах, но держать на контроле многие моменты получится. В личной жизни у вас игривое настроение.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Водолей

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Представитель данного знака Зодиака будет передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. Если не украсили дом к встрече нового 2021 года, то пришло время подарить себе и домочадцам праздничное настроение.

Гороскоп на 23 декабря 2020 Рыбы

Рыбы могут столкнуться с тем, что придется действовать напоказ, старательно аффектируя каждый шаг. Это пригодится в последствии, когда вас постараются обвинить в бездействии.

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