Как уберечь ребенка от кошмаров?

Запреты дня 23 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на День Мины freepik.com

В среду, 23 декабря 2020 года, православные христиане чтут память мученика Мины Красноречивого.

В народе этот день называют День Мины или Мина-Светлые очи.

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Что нельзя делать на День Мины 23 декабря 2020?

бездельничать

находиться на улице по наступлению темноты

ругаться и ссориться

кричать.

Приметы на День Мины 23 декабря 2020

Святой Мина был известен не только своей преданностью христианской вере, но и чудесами исцеления. И поныне к Мине обращаются в молитвах за избавлением от слепоты, плохого зрения и прочих “глазных“ проблем.

Впрочем, в народе верят, что святой Мина поправляет не только физической здоровье, но и способен открыть человеку глаза на то, что от него скрыто, или наставить на путь истинный, если он потерял цель в жизни. Поэтому у святого также просят о смирении и праведности.

Кроме того на День Мины проводили обряды избавления детей от полуночниц - злых духов, которые мешают малышам уснуть, насылают на них кошмары и беспокойства. За избавлением родители обращались как к знахаркам, так и к молитвам святому Мине-Светлые очи.

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Другие праздники 23 декабря 2020

Всемирный день сноубординга

День штабных специальностей и войск специальной связи Украины.

Именины 23 декабря 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Александр (защитник), Александра (защитница), Алексей (защитник), Анатолий (восточный), Ангелина (вестница), Анна (благая), Григорий (бодрствующий), Дорофей (Божий дар), Евгений (благородный), Евграф (благонаписанный), Евдокия (благоволение), Евлалия (красноречивая), Евсей (благочестивый), Иван (благодать Божья), Константин (постоянный), Лаврентий (лавр, римский), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Петр (скала, камень), Сергей (высокородный), Степан (венец), Татьяна (хранительница очага, учредительница), Фекла (слава Божья), Фома (близнец) и Яков (следующий по пятам).

По католическому - Антон (вступающий в бой), Виктория (победа), Елена (светлая) и Николай (побеждающий народ).

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