Берегитесь нечистой силы!

Запреты дня 26 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Евстратиев день freepik.com

В субботу, 26 декабря 2020 года, православные христиане чтут память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

В народе этот день называют Евстратиев (Евстратов) день или Ведьмины посиделки.

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Что нельзя делать на Евстратиев день 26 декабря 2020?

сквернословить

оставлять на крыльце веник

общаться с незнакомцами

принимать малознакомых гостей

оставлять двери и окна открытыми.

Приметы на Евстратиев день 26 декабря 2020

В народе верят, что на Евстрата вся нечисть и ведьмы собираются на шабаш, главная цель которого - придумать, как навредить солнцу и погрузить мир в вечный мрак. Так появилось второе название дня - Ведьмины посиделки.

На Евстратов день люди всяческий старались защитить дом от нечистой силы: вбивали во входные двери топор острием вверх, втыкали серп в откосы, старались не сквернословить (чтобы ведьма не упала на голову и не утащила на шабаш) и пр. Настороженно также относились к посторонним вещам: случайным находкам и давно утерянным предметам, которые вдруг объявились именно в этот день.

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Другие праздники 26 декабря 2020

День подарков

Международный день крупье.

Именины 26 декабря 2020

По православным святцам День ангела отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анастасия (возрождение), Аркадий (пастух, из Аркадии), Арсений (мужественный), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Григорий (бодрствующий), Евгений (благородный), Евгения (благородная), Емельян (соперник), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ) и Яков (следующий по пятам).

По католическим - Викентия (побеждающая), Даниил (Бог - суд мой), Дионисий (посвященный Дионису), Зенон (божественный), Зосим (живой), Маргарита (жемчужина), Марин (морской), Стефан (венец) и Федор (Божий дар).

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