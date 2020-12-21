Чего следует опасаться женщинам, которые ожидают ребенка?

Запреты дня 22 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Темную pixabay.com

Во вторник, 22 декабря 2020 года, православные христиане отмечают праздник Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы.

В народе этот день называют Анна Темная или Анна Зимняя в честь святой Анны - матери Богородицы.

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Что нельзя делать на Анну Темную 22 декабря 2020?

работать по дому (особенно беременным женщинам)

выходить из дома без надобности

заниматься рукоделием.

Приметы на Анну Темную 22 декабря 2020

Так как в этот день отмечается праздник зачатия Богородицы, большинство примет и верований связано с деторождением и касается в первую очередь беременных женщин. Например, на Анну Темную женщинам, ожидающим малыша необходимо поститься и нельзя:

разжигать огонь (иначе на теле младенца будут огромные родимые пятна)

смотреть на больных и увечных (якобы те могут передать свои несовершенства новорожденному)

прикасаться к острым предметам или перешагивать их (к тяжелым родам и слабому здоровью малыша)

вязать, вышивать и шить (иначе ребенок пуповиной обовьется).

Также к святой Анне обращаются с молитвами об исцелении от бесплодия и здравии детей. Этот день считается благоприятным для зачатия.

Кроме того на Анну Темную продолжают подготовку к грядущим новогодним праздникам.

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Другие праздники 22 декабря 2020

День энергетика

День работников дипломатической службы Украины

Международный день бардовской песни

Празднование в честь иконы Божией Матери “Нечаянная Радость“.

Именины 22 декабря 2020

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Евфросиния (благомыслящая), Софрон (благоразумный) и Степан (венец).

По католическим - Дмитрий (посвященный Деметре), Зенон (божественный), Флавий (золотой), Флор (цветущий) и Франциска (французская).

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