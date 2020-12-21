Запреты дня 22 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Темную
Во вторник, 22 декабря 2020 года, православные христиане отмечают праздник Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы.
В народе этот день называют Анна Темная или Анна Зимняя в честь святой Анны - матери Богородицы.
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Что нельзя делать на Анну Темную 22 декабря 2020?
- работать по дому (особенно беременным женщинам)
- выходить из дома без надобности
- заниматься рукоделием.
Приметы на Анну Темную 22 декабря 2020
Так как в этот день отмечается праздник зачатия Богородицы, большинство примет и верований связано с деторождением и касается в первую очередь беременных женщин. Например, на Анну Темную женщинам, ожидающим малыша необходимо поститься и нельзя:
- разжигать огонь (иначе на теле младенца будут огромные родимые пятна)
- смотреть на больных и увечных (якобы те могут передать свои несовершенства новорожденному)
- прикасаться к острым предметам или перешагивать их (к тяжелым родам и слабому здоровью малыша)
- вязать, вышивать и шить (иначе ребенок пуповиной обовьется).
Также к святой Анне обращаются с молитвами об исцелении от бесплодия и здравии детей. Этот день считается благоприятным для зачатия.
Кроме того на Анну Темную продолжают подготовку к грядущим новогодним праздникам.
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Другие праздники 22 декабря 2020
- День энергетика
- День работников дипломатической службы Украины
- Международный день бардовской песни
- Празднование в честь иконы Божией Матери “Нечаянная Радость“.
Именины 22 декабря 2020
День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Евфросиния (благомыслящая), Софрон (благоразумный) и Степан (венец).
По католическим - Дмитрий (посвященный Деметре), Зенон (божественный), Флавий (золотой), Флор (цветущий) и Франциска (французская).
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