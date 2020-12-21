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Запреты дня 22 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Темную

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Чего следует опасаться женщинам, которые ожидают ребенка?
Запреты дня 22 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Темную
Запреты дня 22 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Анну Темную
pixabay.com

Во вторник, 22 декабря 2020 года, православные христиане отмечают праздник Зачатия праведною Анною Пресвятой Богородицы.

В народе этот день называют Анна Темная или Анна Зимняя в честь святой Анны - матери Богородицы.

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Что нельзя делать на Анну Темную 22 декабря 2020?

  • работать по дому (особенно беременным женщинам)
  • выходить из дома без надобности
  • заниматься рукоделием.

Приметы на Анну Темную 22 декабря 2020

Так как в этот день отмечается праздник зачатия Богородицы, большинство примет и верований связано с деторождением и касается в первую очередь беременных женщин. Например, на Анну Темную женщинам, ожидающим малыша необходимо поститься и нельзя:

  • разжигать огонь (иначе на теле младенца будут огромные родимые пятна)
  • смотреть на больных и увечных (якобы те могут передать свои несовершенства новорожденному)
  • прикасаться к острым предметам или перешагивать их (к тяжелым родам и слабому здоровью малыша)
  • вязать, вышивать и шить (иначе ребенок пуповиной обовьется).

Также к святой Анне обращаются с молитвами об исцелении от бесплодия и здравии детей. Этот день считается благоприятным для зачатия.

Кроме того на Анну Темную продолжают подготовку к грядущим новогодним праздникам.

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Другие праздники 22 декабря 2020

  • День энергетика
  • День работников дипломатической службы Украины
  • Международный день бардовской песни
  • Празднование в честь иконы Божией Матери “Нечаянная Радость“.

Именины 22 декабря 2020

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Евфросиния (благомыслящая), Софрон (благоразумный) и Степан (венец).

По католическим - Дмитрий (посвященный Деметре), Зенон (божественный), Флавий (золотой), Флор (цветущий) и Франциска (французская).

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.12.2020, 19:36
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гость
Думать дажы низзя ф этат день. Низзя, дышать. Низзя ипацца. Низзя бухать. Теньги pszditь можно.
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