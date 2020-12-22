Гороскоп на 22 декабря 2020 Скорпион

Кто в этот день столкнется с советами от окружающих, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 22 декабря 2020 года (22.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому посчастливиться купаться в любви.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Овен

22 декабря суровая жизненная необходимость заставит вас спуститься с заоблачных высот абстрактных размышлений. Но, к вечеру все наладится, так что не вешайте нос. Кстати, ваше сердце в этот день покорят!

Гороскоп на 22 декабря 2020 Телец

Велика вероятность, что вы так себя нагрузите рабочими вопросами, что ваших сил на это все не хватит. Не увлекайтесь, ведь наверняка можно что-то оставить на следующий день. Работа не волк – в лес не убежит. Дома все спокойно, правда, дети жаждут вашего внимания.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Близнецы

Вторник для Стрельцов создан для любви. Используйте его с толком. Ваш суженный подарит вам море впечатлений, да, это может быть и не материальный презент, но заманчивое предложение для совместной встречи Нового 2021 года услышите.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Рак

Раки, будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Перед вами будет выбор, не стоит сразу давать ответ. Возьмите время все обдумать и взвесить, от вашего решения многое зависит.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Лев

Представитель этого созвездия интересуется мелкими подробностями по важному вопросу, чем больше информации, тем труднее все осмыслить. Зачем же тогда все усложнять? Доверяйте в первую очередь своей интуиции.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Дева

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Если вам будут раздавать советы - не отмахивайтесь от них. Делайте просто так как вы считаете нужным. Вторник не уготовил вам каких-то сомнительных препятствий и тревог.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Весы

Весы, вы же помните, что, война - ерунда, главное - маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход. Если вам беспокоит самочувствие – обратитесь к врачу, не откладывайте.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Скорпион

Представителю этого знака Зодиака посчастливиться узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности. Но, это еще не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Не стоит становиться болтуном, вы же давали слово «никому об этом не говорить».

Гороскоп на 22 декабря 2020 Стрелец

Во вторник вы проявите активную работоспособность. Такая нагрузка, конечно, с одной стороны полезна для здоровья, но с другой стороны – найдите возможность хорошенько вечером отдохнуть. Попросите, чтобы ваш супруг приготовил ужин.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Козерог

Козероги, вы должны проявлять такт на протяжении дня, потому что все люди, которые будут к вам обращаться – забывают, что «весь мир не должен им». В остальном же у вас все стабильно. Вечером узнаете приятную новость от старого знакомого.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Водолей

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22 декабря, возможно, еще не произойдет то событие, которые вы очень ждете. Но, поверьте, ваше счастье близко! Семейные Водолеи, - избегайте ссор со своим супругом, будьте ласковее и умнее.

Гороскоп на 22 декабря 2020 Рыбы

Велика вероятность, что вторник преподнесет вам довольно неприятный урок. Будет куда лучше, если вы успеете доказать, что вы способны его усвоить и без практических занятий. Начните обсуждать со второй половиной, как встретите Новый 2021 год.

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