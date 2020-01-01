Запреты дня 21 декабря 2020: Чего нельзя делать в день зимнего Солнцестояния

Что можно делать в самый короткий день года - и что запрещено делать 21 декабря 2020.

В День зимнего Солнцестояния нельзя сидеть в беспорядке depositphotos.com

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В понедельник, 21 декабря 2020, будет самый короткий световой день в году - День зимнего солнцестояния. По поводу этих необычных суток в народе сложился ряд запретов.

Что можно делать и что категорически запрещено 21 декабря 2020 в День зимнего Солнцестояния - расскажет Ivona.

Древние считали зимнее солнцестояние “сильным“ и в то же время опасным временем. С одной стороны день наполнен мощной энергетикой, в это время действует “вербальная магия“ - что скажешь, то может сбыться. С другой же стороны - в День зимнего Солнцестояния, по мнению предков, разгуливает нечистая сила, потому важно иметь при себе обереги. Например, можно украсить дом ветвями ели - запах елки, по поверью, отпугивает злых духов.

Традиции Солнцестояния - что можно делать 21 декабря

Славяне считали, что в День зимнего Солнцестояния “рождается новое Солнце". По этому случаю праздновали Коляду (имя языческого бога нового Солнца). Так, в этот день пели колядки, устраивали танцы и гуляния.

Что нужно делать 21 декабря 2020

По мнению астрологов и предков, в день Солнцестояния нужно:

подвести итоги периода, который завершается. Продумать планы на будущее

загадывать самые смелые желания - исполнению благоволит энергия “вновь рожденного“ Солнца

наряжая елку, можно проговаривать заветные желания, “называть“ ими игрушки

посвятить день духовным практикам, помедитировать, подумать о том, что накопилось за год в душе.

Также предки в этот день встречали рассвет и поздравляли Солнце.

Чего нельзя делать в День зимнего солнцестояния

Предки верили, что в День зимнего Солнцестояния нельзя:

скандалить, ссориться, таить обиду на окружающих

устраивать гулянки

пить алкоголь

экономить, жалеть денег себе и тем, кто в них нуждается - предки верили, что скупцы не будут иметь удачи в новом году

встретить 21 декабря в беспорядке - до зимнего Солнцестояния обязательно нцжно прибраться в жилище.

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