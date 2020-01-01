Запреты дня 20 декабря 2020: Чего нельзя делать на Амвросия

Запреты дня на 20 декабря 2020 - в этот день категорически запрещено делать 3 вещи .

20 декабря на Амвросия нельзя ругаться depositphotos.com

Читай также: Гороскоп на 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря 2020, православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.

Амвросий Медиоланский входит в число авторитетных латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую.

Благодаря своему сильному авторитету епископ Амвросий даже имел определенное влияние на политику последнего императора единой Римской империи - Теодосия Великого.

Чего нельзя делать в день памяти Амвросия 20 декабря 2020 - расскажет Ivona.

Запреты дня 20 декабря 2020

Предки подметили, что на Амвросия категорически не стоит:

утраивать посиделки, гулянья и пирушки - до 6 января у православных продолжается строгий пост

ругаться, обсуждать кого-то, сквернословить

плодить в себе негатив, дуться на кого-то - потому в этот день лучше не пересекаться с людьми, которые вам точно неприятны.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.