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Запреты дня 20 декабря 2020: Чего нельзя делать на Амвросия

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Запреты дня на 20 декабря 2020 - в этот день категорически запрещено делать 3 вещи .

20 декабря на Амвросия нельзя ругаться
20 декабря на Амвросия нельзя ругаться
depositphotos.com

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В воскресенье, 20 декабря 2020, православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.

Амвросий Медиоланский входит в число авторитетных латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую.

Благодаря своему сильному авторитету епископ Амвросий даже имел определенное влияние на политику последнего императора единой Римской империи - Теодосия Великого. 

Чего нельзя делать в день памяти Амвросия 20 декабря 2020 - расскажет Ivona.

  • Запреты дня 20 декабря 2020

Предки подметили, что на Амвросия категорически не стоит:

  • утраивать посиделки, гулянья и пирушки - до 6 января у православных продолжается строгий пост
  • ругаться, обсуждать кого-то, сквернословить
  • плодить в себе негатив, дуться на кого-то - потому в этот день лучше не пересекаться с людьми, которые вам точно неприятны. 

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Теги: запреты дня, какой сегодня праздник, чего нельзя делать сегодня
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Источник: ivonа bigmir)net

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