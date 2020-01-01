Запреты дня 20 декабря 2020: Чего нельзя делать на Амвросия
Читай также: Гороскоп на 20 декабря 2020 года
В воскресенье, 20 декабря 2020, православная церковь чтит память Миланского епископа и проповедника Амвросия Медиоланского.
Амвросий Медиоланский входит в число авторитетных латинских учителей церкви. Именно он обратил в христианство блаженного Августина и Анфису Римскую.
Благодаря своему сильному авторитету епископ Амвросий даже имел определенное влияние на политику последнего императора единой Римской империи - Теодосия Великого.
Чего нельзя делать в день памяти Амвросия 20 декабря 2020 - расскажет Ivona.
- Запреты дня 20 декабря 2020
Предки подметили, что на Амвросия категорически не стоит:
- утраивать посиделки, гулянья и пирушки - до 6 января у православных продолжается строгий пост
- ругаться, обсуждать кого-то, сквернословить
- плодить в себе негатив, дуться на кого-то - потому в этот день лучше не пересекаться с людьми, которые вам точно неприятны.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Как украсить дом на Новый год 2021: лучшие бюджетные идеи
- Солнечное затмение и Новолуние в Стрельце 2020: Влияние на знаки Зодиака
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил