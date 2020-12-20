Гороскоп на 20 декабря 2020 года

Кто ощутит двойную порцию энергии, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

Читай также: Названы три знака Зодиака, которым не страшен коронавирус

Гороскоп (астрологический прогноз) на 20 декабря 2020 года (20.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому следует избегать ссор с близкими людьми.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Овен

В это воскресенье у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Главное, не пропустить такой возможности! В личной жизни все хорошо.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Телец

20 декабря Тельцы будут чувствительны ко всякого рода тайнам, секретам и прочим интригующим вещам. Сможете разоблачить человека, который вам обманывает. Вечером этого дня лучшего ничего не делать, а посвятить время отдыху.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Близнецы

В этот день вас щедро усыпят комплиментами. День пройдет легко и незаметно, это все благодаря вашему позитивному настроению. Избегайте ссор с близкими людьми.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Рак

Вам сейчас не стоит заводить новых знакомств, потому что есть риск попасть на нечестного человека. Посвятите этот день расслабляющим процедурам, посмотрите интересный фильм.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Лев

Львам можно никуда не спешить – основные задачи, которые потребуют силы и выдержки, будут только в понедельник. Следите за своим здоровьем, проводите больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Дева

Читай также: Что должен простить себе каждый знак Зодиака до наступления 2021 года

Данный знак Зодиака ощутит двойную порцию энергии. Старайтесь всю энергию израсходовать к вечеру, иначе, не сможете уснуть. Займитесь планированием дел на неделю и дополнительный выходной 25 декабря 2020 года.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Весы

День не предвещает ничего плохого. Весы, вам нужно быть честным с самим собой, особенно в оценке собственных человеческих качеств и возможностей.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Скорпион

Скорпионы будут себя чувствовать словно в маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Посвятите себя своим домочадцам, они соскучились по вашей вкусной выпечке.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Стрелец

Скорей всего, что вы столкнетесь с рядом личных вопросов. Надо будет принять важные решения, поэтому не откладывайте ничего в долгий ящик. Не стоит ничего переносить на 2021 год. Вечером получите приятное известие.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Козерог

Не тратьте время впустую, на поиски оправданий своим действиям. Все, что прошло – отпустите. Лучше заняться любимым делом, устроить, например, романтический ужин со второй половиной.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Водолей

Читай также: Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Водолеи, если вы столкнетесь с проблемой выбора в больших масштабах, то вполне вероятно, что впоследствии можете столкнуться с депрессией. Но, к вечеру все наладиться, если вы попросите помощи у своего окружения.

Гороскоп на 20 декабря 2020 Рыбы

Ваша душа хочет праздник! Не откажите себе в маленьких удовольствиях: украсьте комнату к встрече Нового 2021 года, сделайте себе горячий какао, посмотрите любимый сериал. Велика вероятность, что от поклонника получите интересный презент.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.