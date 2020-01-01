Какие приметы и запреты необходимо соблюдать в любимый детский праздник?

Запреты дня 19 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на День святого Николая pinterest.com

В субботу, 19 декабря 2020 года, православные христиане чтут память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, в народе именуемого Никола Зимний, Николай Угодник, Николай Чудотворец или Николай Угодник.

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Что нельзя делать на День святого Николая 19 декабря 2020?

грустить и впадать в уныние

заниматься тяжелым трудом, починкой одежды, рукоделием

брать и давать взаймы

ругаться

бранить детей

отказывать в помощи.

Приметы на День святого Николая 19 декабря 2020

День святого Николая открывает цикл всеми любимых новогодних праздников. Проводить его принято, занимаясь благотворительностью, добрыми делами и помощью нуждающимся. Также непременно нужно попросить прощения у всех, кого вы обидели, да и самим простить обидчиков.

Святой Николай считается покровителем детей, моряков, купцов, несправедливо оклеветанных и осужденных. В день памяти Чудотворца нужно политься о здравии и спасении душ его «подопечных». Также сделки и договоренности, заключенный на Николая, имеют особую силу: дело будет спориться, а вот нарушать их - большой грех.

В День святого Николая принято дарить сладости и сувениры детям, которые себя хорошо вели весь год.

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Другие праздники 19 декабря 2020

День адвокатуры Украины

Международный день помощи бедным.

Именины 19 декабря 2020

По православным святцам День ангела отмечают Максим (величайший) и Николай (побеждающий народ).

По католическим - Августин (великий), Аделаида (благородного происхождения), Анастасий (возрожденный), Бернард (сильный как медведь), Вильгельм (решительный защитник), Григорий (бодрствующий), Дарий (добронравный), Доминик (принадлежащий Богу), Зосим (жизнеспособный), Павел (малыш), Тея (богиня), Тимофей (почитающий Бога), Фома (близнец) и Франциск (французский).

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