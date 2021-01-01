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Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы экспертаЭксклюзив

Спецтема: Новый год 2021
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Психолог Владимир Коваленко рассказал, как сделать акцент на впечатлении от самого подарка, а не от его стоимости, а также какие презенты более эмоциональны и приятны для поздравления с Новым 2021 годом .
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
freepik.com

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Что такое подготовка к новогодним праздникам? Безусловно, это создание уютной атмосферы,  выбор наряда для вечеринки, украшения, угощения, итоги года, составление планов на будущее и многое другое.

Но, согласитесь, особое внимание уделяется подаркам. Ведь это один из способов выражения отношений — любви, дружбы, благодарности, особой признательности, а в деловой среде –  способ уделить внимание или выразить желание сотрудничать.

Карантин повлиял на доходы и возможность показать свою признательность стоимостью подарка.  Но всегда ли впечатления пропорциональны материальным затратам? Какие детали усиливают впечатления?  

  • Презент – это не всегда обмен материальными ценностями

Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
freepik.com

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Начнем с честности. Для того, чтобы не столкнуться с разочарованием, хотя бы на полчаса выйдите из образа всемогущественного волшебника и попробуйте определить приоритеты получателя. Если вы знаете, что главный критерий вашего друга – это стоимость  подарка – примите это. Не стройте иллюзий по поводу перевоспитания своего ближнего. Откажитесь от самобичевания – оно не улучшает материального благополучия!

Если уровень доверия позволяет – заранее проговорите свои чувства от сложившейся ситуации и возможные альтернативы. Презент – это не всегда обмен материальными ценностями, но и процесс личного взаимодействия, эмоционального обмена и вопрос отношений.

  • Вложите в подарок глубокий смысл

Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
freepik.com

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Определите цель. Подарок — это символ, вмещающий в себя наше послание другому. Задумайтесь, что вы хотите сказать этим презентом. Поддержать близкого человека, признаться в любви, отблагодарить, привнести красоту в его жизнь, помочь, извиниться? Вложите в подарок глубокий смысл, чтобы он стал по-настоящему памятным.

Важно! Не дарите другим то, что сами бы хотели получить. У вас могут быть разные вкусы.

Сконцентрируйтесь на том, кому дарите подарок — на его поведении, желаниях, хобби и привычках. Подарок, трогающий чувства другого, становится исполнением желания, подчеркивает личность близкого, его значение для вас, по-настоящему ценен.

Выберите интересный способ преподнесения подарка, который будет наполнен смыслом. Иногда, впечатление могут запомнится больше чем сам презент.

  • Подарите человеку признание

Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
freepik.com

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Выберите подарок, который  подчеркнет положительные качества, укрепит веру в себя, поможет человеку заниматься любимым делом. Подумайте, какую особенность человека он подчеркнет, или же какому таланту поможет раскрыться. Покажите, что гордитесь, восхищаетесь тем, в чем адресат действительно хорош.

Насладитесь дарением! Дарите от всего сердца, не ожидая ничего взамен.  Праздник приходит к тем, кто его создает.

Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
Как поздравить с Новым годом, если из-за карантина органичен бюджет на презент – советы эксперта
freepik.com

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Соглашусь, вы можете сказать, что сейчас большинство людей настолько завалены вещами, что подарить что-то действительно нужное не так-то просто. Но, жизнь состоит не из вещей, а из отношений. Важны забота, внимание, любовь, которые в него вкладывают. Не столь критична в этом случае цена презента – действительно важно, сколько радости он принесет человеку, которому вы его преподнесете и ваша способность наслаждаться процессом.

Дарите и создавайте вокруг себя счастье!

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Теги: Новый год 2021, подарки, презент
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Источник: Ivonа bigmir)net

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