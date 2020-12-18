Гороскоп на 18 декабря 2020 года

Кому рекомендовано этот день провести со второй половиной, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 18 декабря 2020 года (18.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кто познакомится в эту пятницу с интересной особой.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Овен

В этот день вы будете чрезмерно чувствительны. Остерегайтесь ссор, направьте свою активность на завершение всех дел, запланированных на этой неделе. Устройте шопинг.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Телец

Пятница выдастся спокойной и приятной. Уделите время своим домочадцам, приготовьте вкусный ужин. Начните планировать зимние каникулы, но учтите, что карантин никто не отменял.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Близнецы

Близнецы в этот день могут часто подставлять свое плечо тем, кто будет в расстроенных чувствах. Ваша мягкость – это конечно хорошо, но иногда ее используют сверх нормы. У вас тоже должно быть время на собственные дела и заботы.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Рак

Вам нельзя быть быстрым в решении важных вопросов. Не стоит брать инициативу в своих руки, используйте предстоящие выходные для взвешивания вашего будущего решения. Не забывайте говорить любимому человеку приятные слова.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Лев

Данный представитель Зодиака столкнется с повышенным вниманием со стороны деловых партнеров, но ваше расположения духа не будет соответствовать настроению окружающих. Так что старайтесь менее агрессивнее относиться к людям. В остальном же у вас все стабильно.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Дева

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18 декабря пройдет спокойно и без конфликтов. По возможности проведите этот период со второй половиной, если днем работаете, значит на вечер спланируйте совместный досуг. Не забывайте о поддержке иммунитета.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Весы

Весы, сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор. Проявите осторожность, если ваш партнер будет просить у вас о деньги. К счастью, пятница еще подарит приятные известия от лучшей подруги и коллег.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Скорпион

Вы сильная, доминирующая личность, эти черты характера сможете очень умело проявить во второй половине дня. Одинокие Скорпионы, велика вероятность, что познакомитесь с интересной особой.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Стрелец

Звезды вам не сулят каких-то критических ситуаций. Могут быть семейные хлопоты, но вы все порешаете и сможете отлично провести вечер в кругу домочадцев.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Козерог

Эта пятница требует от вас исправление ошибок, наделанных ранее. Все, что вы запланировали на этот день – у вас получится! Не берите на выходные поручения по работе.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Водолей

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18 декабря вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.

Гороскоп на 18 декабря 2020 Рыбы

Есть риск, что какие-то задачи окажутся непосильной ношей, а также выйдет что-то из-под вашего контроля. Но, все равно, к концу дня вы все успеете, у вас поднимется настроение, и вы с легкостью уйдете на заслуженные выходные.

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