Как отметить мужской праздник?

Запреты дня 18 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Саввин день freepik.com

В пятницу, 18 декабря 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Саввы Освященного.

В народе этот день называют Саввин (Савин) день или день Саввы.

Читай также: Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты

Что нельзя делать на Саввин день 18 декабря 2020?

ругаться (особенно тем, кто за рулем, и тем, кто держит домашний скот и птицу)

заниматься тяжелым трудом

решать важные вопросы

выходить на улицу без надобности

мыть голову.

Приметы на Саввин день 18 декабря 2020

Если Варварин (предыдущий) день считался бабьим праздником, день Саввы - мужской день. Его проводили в узком семейном кругу. На стол выставлялись праздничные, но постные лакомства, мужикам было дозволено отдыхать, а женщины - молились святому Савве о здоровье и благополучии своих мужчин. Также у него просили об исцелении больных и бесноватых.

Саввин день считался благоприятным моментом для сватовства и любовных гаданий.

Услышать песнь снегиря в этот день - к метели, увидеть белку - к скорой оттепели.

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021

Другие праздники 18 декабря 2020

Международный день мигранта

Международный день арабского языка.

Именины 18 декабря 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Анастасий (возрожденный), Геннадий (благородный), Гурий (молодой лев), Захар (помнящий Бога), Илья (Бог - мой Господь), Савва (старец) и Сергей (высокородный).

По католическому - Василий (царственный), Виктор (победитель), Зосим (жизнеспособный), Моисей (взятый из воды), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Роза (роза) и Руф (рыжий).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.