Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 18 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Саввин день

Комментариев: 1
Как отметить мужской праздник?
Запреты дня 18 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Саввин день
Запреты дня 18 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Саввин день
freepik.com

В пятницу, 18 декабря 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Саввы Освященного.

В народе этот день называют Саввин (Савин) день или день Саввы.

Читай также: Как выбрать идеальную подушку для сна: Полезные советы и секреты

Что нельзя делать на Саввин день 18 декабря 2020?

  • ругаться (особенно тем, кто за рулем, и тем, кто держит домашний скот и птицу)
  • заниматься тяжелым трудом
  • решать важные вопросы
  • выходить на улицу без надобности
  • мыть голову.

Приметы на Саввин день 18 декабря 2020

Если Варварин (предыдущий) день считался бабьим праздником, день Саввы - мужской день. Его проводили в узком семейном кругу. На стол выставлялись праздничные, но постные лакомства, мужикам было дозволено отдыхать, а женщины - молились святому Савве о здоровье и благополучии своих мужчин.  Также у него просили об исцелении больных и бесноватых.

Саввин день считался благоприятным моментом для сватовства и любовных гаданий.

Услышать песнь снегиря в этот день - к метели, увидеть белку - к скорой оттепели.

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на январь 2021

Другие праздники 18 декабря 2020

  • Международный день мигранта
  • Международный день арабского языка.

Именины 18 декабря 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Анастасий (возрожденный), Геннадий (благородный), Гурий (молодой лев), Захар (помнящий Бога), Илья (Бог - мой Господь), Савва (старец) и Сергей (высокородный).

По католическому - Василий (царственный), Виктор (победитель), Зосим (жизнеспособный), Моисей (взятый из воды), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Роза (роза) и Руф (рыжий).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать, что нельзя делать сегодня, приметы, праздники, именины, День ангела
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  17.12.2020, 19:15
Оценка:  0
гость
Деньги pisditь можно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь