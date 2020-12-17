Запреты дня 18 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Саввин день
В пятницу, 18 декабря 2020 года, православные христиане чтут память преподобного Саввы Освященного.
В народе этот день называют Саввин (Савин) день или день Саввы.
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Что нельзя делать на Саввин день 18 декабря 2020?
- ругаться (особенно тем, кто за рулем, и тем, кто держит домашний скот и птицу)
- заниматься тяжелым трудом
- решать важные вопросы
- выходить на улицу без надобности
- мыть голову.
Приметы на Саввин день 18 декабря 2020
Если Варварин (предыдущий) день считался бабьим праздником, день Саввы - мужской день. Его проводили в узком семейном кругу. На стол выставлялись праздничные, но постные лакомства, мужикам было дозволено отдыхать, а женщины - молились святому Савве о здоровье и благополучии своих мужчин. Также у него просили об исцелении больных и бесноватых.
Саввин день считался благоприятным моментом для сватовства и любовных гаданий.
Услышать песнь снегиря в этот день - к метели, увидеть белку - к скорой оттепели.
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Другие праздники 18 декабря 2020
- Международный день мигранта
- Международный день арабского языка.
Именины 18 декабря 2020
День ангела по православному церковному календарю отмечают Анастасий (возрожденный), Геннадий (благородный), Гурий (молодой лев), Захар (помнящий Бога), Илья (Бог - мой Господь), Савва (старец) и Сергей (высокородный).
По католическому - Василий (царственный), Виктор (победитель), Зосим (жизнеспособный), Моисей (взятый из воды), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Роза (роза) и Руф (рыжий).
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