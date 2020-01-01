Кому стоит просить у святой Варвары заступничества?

Запреты дня 17 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Варварин день freepik.com

В четверг, 17 декабря 2020 года, православные христиане чтут память великомученицы Варвары Илиопольской.

В народе день почитания святой прозвали Варварин день, День Варвары, Бабий праздник или Варваринские морозы.

Читай также: Ход королевы: 6 правил жизни Елизаветы II

Что нельзя делать на Варварин день 17 декабря 2020?

долго спать

сквернословить

обижать и обижаться

женщинам работать по дому (кроме готовки и рукоделия).

Приметы на Варварин день 17 декабря 2020

Великомученица Варвара считается одной из самых почитаемых святых, особенно среди женщин. Она считается покровительницей всех представительниц прекрасного пола. С молитвами к ней обращаются о женском здоровье, благополучных родах, зачатии малыша, замужестве, защите от нападок супруга и свекрови. Не мудрено, что день памяти святой Варвары считали в народе одним из бабьих праздников.

Кроме того Варвара считается защитницей от гроз (Диосокора, который приговорил святую к казни, убило молнией), а также покровительницей военных, шахтеров, ремесленников, моряков, торговцев и путешественников.

Традиционно с Варвариного дня начиналась подготовка к новогодним праздникам: женщины начинали готовить рождественские сладости. Кроме того им было дозволено вышивать и вязать. Считалось, что вместе с ниткой в изделие, выполненное на день Варвары, вплетается Божья благодать и сила. А вот остальные работы (особенно стирка и уборка) были для женщин под строжайшим запретом.

Читай также: ТОП-7 новогодних фильмов ужасов

Другие праздники 17 декабря 2020

День работника государственной исполнительной службы Украины

Международный день защиты секс‑работников от насилия и жестокости

День кленового сиропа.

Именины 17 декабря 2020

День ангела по православным святцам отмечают Александр (защитник), Алексей (защитник), Анастасия (возрождение), Варвара (чужеземка), Василий (царственный), Геннадий (благородный), Дмитрий (посвященный Деметре), Екатерина (непорочная), Иван (благодать Божья), Кира (госпожа, как солнце), Николай (побеждающий народ), Серафим (огненный) и Юлия (волнистая, пушистая, июльская).

По католическим - Игнат (пламенный), Иван (благодать Божья), Иоланда (фиалка), Лазарь (Бог мне помог), Олимпия (олимпийская) и Флориан (роскошный, цветущий).

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.