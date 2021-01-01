Какой мудрости стоит научиться у британской королевы?

Елизавета II - старейший и самый долгоправящий монарх в мире. И, как любой монарх, кому-то она может казаться личностью весьма неоднозначной. Меж тем не восхищаться ее силой и мудростью невозможно. Какими правилами жизни королевы Елизаветы стоит вдохновляться, расскажет Ivona.

1. Сохранять спокойствие

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Юность во времена Второй мировой войны, служба в армии и почти 70 лет на королевском престоле научили Елизавету II “держать лицо“ при любых обстоятельствах. Это золотое правило стоит перенять у монаршей особы едва ли не в первую очередь: держать эмоции под контролем, особенно среди тех, кто способен воспользоваться вашей минутной слабостью. Не нужно давать повод злопыхателем усомниться в вашем хладнокровии и обнажать болевые точки.

2. Без страха делать первый шаг

Юная принцесса влюбилась в своего будущего супруга с первого взгляда, он - колебался. Поэтому предприимчивая Елизавета решила все взять в свои руки, и сделала Филиппу Маунтбеттену предложение самостоятельно. Этот вдохновляющий пример стоит вспоминать каждый шаг, когда предрассудки и стереотипы мешают вам достичь желаемого. Гордыню прочь! Действуйте!

Ход королевы: 6 правил жизни Елизаветы II gettyimages.com

3. Все должно быть вовремя

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Не важно: вы спешите на встречу, или пообещали себе закончить проект до конца месяца. Всегда будьте пунктуальны и уважайте свое (и чужое время). Если построили планы, доводите их до конца, и не откладывайте в долгий ящик. Королева Елизавета предпочитает действовать.

4. Чувство юмора и самоирония - залог вечной молодости

Несмотря на всю строгость занимаемого ей положения, Елизавета II ценит хорошую шутку и умеет посмеяться над собой. Круг ее приближенных утверждает, что королева имеет отличное чувство юмора и не прочь посмеяться. Смех, по мнению королевы, продлевает жизнь и позволяет сохранить молодость.

Ход королевы: 6 правил жизни Елизаветы II gettyimages.com

5. Не отказывать в праве на ошибку

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За свою долгую жизнь королева Британии обрела не только влияние и могущество, но еще и житейскую мудрость. Она-то и убедила Елизавету, что никто не безгрешен, все ошибаются, и это нормально. Если оступился, сделай выводы, и иди дальше, прилагая усилия не наступать на те же грабли впредь. Главное - не корить себя и не осуждать других.

6. Жить ради будущего

Прошлое - отличный учитель, но плохой спутник. Королева Елизавета II старается не жить прошлым: все нужные выводы сделаны, уроки извлечены. Впереди - только будущее, ради которого и стоит жить.

Ход королевы: 6 правил жизни Елизаветы II gettyimages.com

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