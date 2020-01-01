Молчание - золото!

Запреты дня 16 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Ивана Молчальника freepik.com

В среду, 16 декабря 2020 года, православные христиане чтут преподобного память Иоанна (Ивана) Молчальника (Безмолвника).

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Что нельзя делать на Ивана Молчальника 16 декабря 2020?

много разговаривать

ссориться со своей второй половинкой

обещать что-либо

выходить на улицу затемно

петь

делиться секретами.

Приметы на Ивана Молчальника 16 декабря 2020

Преподобного Иоанна прозвали Молчальником за многолетнее соблюдение обета молчания. Так, в день его памяти появилась присказка: “Иван молчит, добрая молва дело растит“. Она означала, что, поддерживая молчаливой молитвой Ивана Безмолвника в этот день, можно заручиться удачей на целый год.

Впрочем, старались как можно меньше говорить не только по этой причине. Считалось, что 16 декабря сама природа замолкает, чтобы было слышно, как нечисто строит свои козни. Люди молчали, чтобы злые духи не утащили их голос. Также на Ивана Молчальника старались ложиться спать пораньше. Это и лучину для освещения экономило, и от нечистого, который больше всего активничал с 12 ночи до 3 утра, давало возможность спрятаться.

Обычно этот день посвящали молчаливому созерцанию и молитвам Ивану Молчальнику о здоровье, а также спасении и исцелении душевнобольных.

Именины 16 декабря 2020

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День ангела по православным святцам отмечают Андрей (мужественный), Варвара (чужеземка), Гавриил (сила Божья), Георгий (земледелец), Гликерия (сладкая), Ефрем (плодовитый), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ), Савва (старец) и Федор (Божий дар).

По католическим - Аделаида (благородная), Азария (помощь Божья), Алиция (маленькая госпожа), Альбина (белая), Валентин (здоровый), Гликерия (сладкая), Евсевий (благочестивый), Климент (кроткий) и Себастьян (священный).

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