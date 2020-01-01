О чем молятся святому Аввакуму?

Запреты дня 15 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на День Аввакума freepik.com

Во вторник, 15 декабря 2020 года, православные христиане чтут память пророка Аввакума.

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Что нельзя делать на День Аввакума 15 декабря 2020?

переедать

болтать по пустякам

заниматься тяжелым трудом

смеяться и веселиться

путешествовать

поднимать вещи на дороге.

Приметы на День Аввакума 15 декабря 2020

На Авакумов день было принято обращаться к святому с молитвами о здоровом сне и избавлении от ночных кошмаров. Матери проводили обряды и читали заговоры на воду, которой потом умывали малышей, чтобы те спали ночью спокойно. Также на день Аввакума обращались к знахаркам для изгнания из жилища ночниц - невидимых злых духов, которые портили сны домочадцев.

Сны в ночь на 15 декабря чаще всего являются неприятными, и отражают ваши пороки и недостатки. К счастью, если правильно их интерпретировать, можно найти способ от этих несовершенств избавиться.

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Другие праздники 15 декабря 2020

Международный день чая

День работников суда в Украине.

Именины 15 декабря 2020

День ангела по православному церковному календарю отмечают Аввакум (любовь Божья), Андрей (мужественный), Антонина (вступающая в бой), Афанасий (бессмертный), Борис (наследник), Вера (вера), Владимир (владеющий миром), Дмитрий (посвященный Деметре), Елена (светлая), Иван (благодать Божья), Кирилл (господин), Константин (постоянный), Кузьма (мир), Маргарита (жемчужина), Мария (любимая, горькая, госпожа), Матвей (Божий человек), Моисей (взятый из воды), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Сергей (высокородный), Степан (венец), Тамара (финиковая пальма), Феврония (благомыслящая) и Федор (Божий дар).

По католическому - Валерьян (сильный), Вирджиния (невинная), Евсевий (благочестивый), Кристина (христова), Лука (светлый), Марк (молот), Мария (любимая, горькая, госпожа) и Юлия (пушистая, июльская).

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