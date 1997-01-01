ТОП-7 новогодних фильмов ужасов

Мороз по коже!

Если вы - закоренелый скептик, и на Новый год вас интересуют исключительно салатики и мандаринки, возможно, вам придется по вкусу подборка триллеров и ужастиков на новогоднюю тематику от Ivona. Ужасающее веселье!

“Тихая ночь, смертельная ночь“ (Silent Night, Deadly Night, 1984)

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В канун Рождества маленький Билли лишается родителей и попадает в приют. Там монашки не очень-то жалуют мальчика, и он со временем начинает ненавидеть Рождество, и все, что с ним связано. Взрослому Биллу предстоит надеть костюм Санты, что пробуждает в нем подавленную озлобленность на весь мир. Не желая больше сдерживать ее, Санта Билл обрушивает свой гнев и жесткость на обидчиков.

"Тихая ночь, смертельная ночь" (Silent Night, Deadly Night, 1984) imdb.com

“Снеговик“ (Jack Frost, 1997)

Несчастный случай меняет внешний вид маньяка-убийцы, но не его суть. Он - один из главных символов новогодних праздников, становится еще более смертоносным и пугающим, чем был прежде. И ничто не может остановить ужасного Снеговика от жажды убийства.

"Снеговик" (Jack Frost, 1997) imdb.com

“Черное Рождество“ (Black Christmas, 2006)

Ремейк одноименного фильма 1974 года. В канун Рождества из тюрьмы сбегает Билли - жестокий убийца, замаскировавшийся под Санта Клауса. Им движет желание вернуться домой. К несчастью, там, где раньше жиль маньяк, теперь находится сестринский клуб, в котором девушки собрались отметить новогодние праздники. Билли незваным гостям не рад.

"Черное Рождество" (Black Christmas, 2006) imdb.com

“Парковка“ (P2, 2007)

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Как покорить сердце девушки? Запугать ее до смерти. Томас тайно влюблен в Анджелу, но неуверенность в себе и страх признания превращают нежное чувство в одержимость, в простого охранника в настоящего маньяка. Рождество готовит Томасу настоящий подарок: Анджела осталась в офисе совсем одна, а это значит, что с ней можно провести романтический вечер. И плевать, что девушка против.

“Кровавый Санта“ (Sint, 2010)

Голландское переосмысление легенды о святом Николае в атмосфере ужасов и мистики. Синтаклаас - совсем не святой, более того, он был казнен за разбой и мятежи. И вот, его мятежный дух возвращается каждое Полнолуние 5 декабря, чтобы отомстить за свою смерть. Под горячую руку обозленного Николая попадают абсолютно все, и нет от кровожадного злодея спасения.

“Крампус“ (Krampus, 2016)

Легенда о Крампусе - злом духе Рождества, широко известна в западной культуре. Крампус - противоположность Санте. Вместе с добрым волшебником он выходит на охоту в Рождество, чтобы наказать тех, кто вел себя плохо и утратил праздничный дух. На сей раз злой дух Рождества решил наказать целую семью, которая оказалась запертой в доме, и отрезанной от внешнего мира. Доживут ли они до следующего Рождества?

“Смотри по сторонам“ (Better Watch Out, 2016)

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“Один дома“ стал настоящим символом новогодних праздников. Тем увлекательней смотреть на него своеобразную пародию в стиле черной комедии ужасов. В канун Рождества подросток Люк, отчаянно влюбленный в свою няню Эшли, остается с ней наедине в пустом доме. Что может пойти не так? Да все, если в неокрепшем мозгу парнишки возник безумный план во что бы то ни стало получить расположение роковой блондинки.

"Смотри по сторонам" (Better Watch Out, 2016) imdb.com

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