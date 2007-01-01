В Сети набирают популярности фото и видео с невероятным кондитерским шедевром, посвященным культовому рождественскому кинохиту .

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В 2020 году картина «Один дома» отмечает 30-летний юбилей.

Специально к праздничной дате компания Disney заказала у кондитерки Мишель Вибол торт имени Макклистер.

Я ухватилась за этот шанс, потому что это один из моих любимых рождественских фильмов - в нашем доме Рождество не Рождество, пока мы не увидим его дважды. Это был замечательный опыт, мне было очень весело, когда я создавала фигурки Кевина, Марва и Гарри, - рассказала создательница «сладкого дома Кевина».

Соцсети в восторге: к юбилею фильма «Один дома» создали невероятный подарок https://www.facebook.com/michellesugarart

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Для изготовления такого необычного заказа понадобилось несколько килограмм сладких пряников и глазури. Дом Маккаллистеров получился высотой в 169 см, по итогу вышла очень утонченная работа, все буквально детализировано и реалистично.

Соцсети в восторге: к юбилею фильма «Один дома» создали невероятный подарок https://www.facebook.com/michellesugarart

Мишель Вибол создала не только дом, но и приближенную к ней территорию с домиком на дереве, а также узнаваемых персонажей из фильма.

Чтобы приготовить этот кондитерский шедевр у мастера ушло более 300 часов. В социальных сетях поклонники ленты «Один дома» в восторге от изделия.

Соцсети в восторге: к юбилею фильма «Один дома» создали невероятный подарок https://www.facebook.com/michellesugarart

Кстати, пряничный домик скоро отправится в Лондон в Королевскую больницу Марсдена, там уже все желающие смогут полакомяться «домиком».

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