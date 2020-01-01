Запреты дня 13 декабря 2020: Чего нельзя делать на Андрея Первозванного
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В воскресенье, 13 декабря 2020, православная церковь почитают память апостола Андрея Первозванного. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Несмотря на религиозную основу - праздник считают скорее народным. Это один из любимых вечеров незамужних девушек - и Ivona расскажет почему.
Предлагаем узнать, что принято было делать на 13 декабря в день Андрея Первозванного и чего делать нельзя.
- Традиции дня Андрея 13 декабря
В народе праздник Андрея Первозванного получил название “Андреев день“. В него принято было собираться с друзьями и устраивать праздник, не забывая о запретах поста - на стол не ставили мясо и сладости.
Вечером на Андрея девушки гадали о суженом.
Как погадать на Андрея - смотрите тут.
- Чего нельзя делать 13 декабря
Предки считали, что на Андрея запрещено:
- шить, прясть, вышивать, ткать полотно
- делать тяжелую физическую работу по дому
- венчаться
- грустить - устраивая застолье, стоит помнить о запретах поста
- выходить далеко за пределы дома - предки считали, что на Андрея буйствует нечистая сила, потому часто не покидали пределов своего двора.
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