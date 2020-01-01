Обряды и гадания на богатство и будущее.

Запреты дня 11 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Сойкин день pixabay.com

В пятницу, 11 декабря 2020 года, православные христиане чтут память мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен, а в народе чествуют соек.

Этот день прозвали Иринархов день, Сойкин день или Степаны Зимние.

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Что нельзя делать на Сойкин день 11 декабря 2020?

давать и брать взаймы

ссориться

убираться в доме (особенно вечером).

Приметы на Сойкин день 11 декабря 2020

Сойка - лесная птица, которая редко гнездится рядом с человеческим жильем. Поэтому услышать пение сойки рядом со своим домом в ее день (11 декабря) считалось хорошей приметой. В народе верили: если выйти на этот звук из дома и последовать за птицей, можно найти свое настоящее счастье.

Также сойке приписывали способности вещуньи, поэтому на ее праздник люди гадали и проводили различные обряды, чтобы узнать свое будущее. Так, к примеру, крестьяне ходили слушать воду. Во время обряда прикладывали ухо к колодцу, если там - звон и плеск, значит ждите скорой прибыли, а если тишина - ничего не изменится.

Гадали и на монетках: бросали горсть мелочи разного номинала в сугроб, затем - вынимали по одной. Вытащили с первого раза самую крупную монету - ходить вам в богачах, самую мелкую - о скором обогащении не может быть и речи.

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Другие праздники 11 декабря 2020

Международный день гор

Международный день танго

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой.

Именины 11 декабря 2020

День ангела по православным святцам отмечают Алексей (защитник), Андрей (мужественный), Анисья (благотворная), Анна (благосклонная), Василий (царственный), Викентий (побеждающий), Виталий (жизненный), Григорий (бодрствующий), Даниил (Бог - суд мой), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Константин (постоянный), Никифор (несущий победу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Петр (скала, камень), Прасковья (пятница), Серафим (огненный), Сергей (высокородный), Степан (венец), Тимофей (почитающий Бога), Федор (Божий дар), Фома (близнец) и Харитон (благосклонный).

По католическим - Даниил (Бог - суд мой), Сабин (сабинянин) и Франк (свободный человек).

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