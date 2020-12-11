Гороскоп на 11 декабря 2020 года

Кто получит приятное известие или заманчивое предложение, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 11 декабря 2020 года (11.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому может подфартить встретить будущую вторую половинку.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Овен

Пятница будет продуктивной, сможете закрыть накопившемся дела. Старайтесь избегать в этот день любые конфликтные ситуации, споры и дискуссии. Обратите внимание на здоровье.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Телец

11 декабря больших перемен не предвидится. Присмотритесь к людям, которые вас окружают на работе. В вашем коллективе есть неприятный человек – он может нанести удар исподтишка.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Близнецы

Вам сейчас нельзя пропускать мероприятия, связанные с профессиональной сферой. Не забывайте о масочном режиме и социальной дистанции. Велика вероятность получить приятные известия или заманчивое предложение.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Рак

Ракам в этот период надо идти на компромисс. Если будет тяжело, не спешите, дайте себе время переждать ситуацию. Одинокие представили данного знака Зодиака могут встретить вторую половинку.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Лев

11 декабря вас может одолеть лень, не подавайте никаким соблазнам. Нужно максимально приложить усилия, чтобы завершить все рабочие вопросы и ничего не оставлять на выходные. Сейчас у вас могут возникнуть финансовые трудности, но все обязательно стабилизируется.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Дева

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Девы не должны подаваться соблазнам, иначе, есть шанс вступить в запутанную историю. Вы сможете все сделать своим умом, даже без проявления хитрости. Пятница выдастся активной и продуктивной.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Весы

Постарайтесь не обращаться за помощью к коллегам, так как вы сами способны справиться с любой задачей. У вас появятся силы и вдохновение. Ваше настроение будет зависеть от взаимоотношений со спутником жизни.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Скорпион

В этот день, есть риск, что станете необъективно оценивать складывающуюся ситуацию - как на профессиональном поприще, так и в личных отношениях. Запаситесь долей здорового скепсиса. В личной жизни все стабильно.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Стрелец

Избегайте общения с людьми, которые вам не интересны как личности и не симпатизируют. С их подачи вы не сможете решить нужные вам вопросы. Некоторые Стрельцы обещали позвонить близкой подруги, но так этого ее еще не выполнили, исправляйтесь.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Козерог

Постарайтесь не начинать новых дел. Вы еще не созрели для той работы, которую вам могут предложить. Будьте добрее к своим пожилым родственникам, они нуждаются в вашей заботе.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Водолей

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Для Водолеев - пятница хороший день для планирования слишком срочных дел. Уделите время более важным договоренностям, удача должна быть на вашей стороне. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на 11 декабря 2020 Рыбы

У вас будет круговорот событий: приятные встречи, новые знакомства и предложения. Только не бездействуйте! На работе могут появиться перспективы.

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