Главные традиции и приметы праздника Зимнего Знамения.

Запреты дня 10 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Знамение pinterest.com

В четверг, 10 декабря 2020 года, православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божией Матери, именуемой “Знамение“, а также чтут память преподобного Романа Антиохийского (Сирийского).

В народе этот день называли Знамение, Зимнее знамение, Романов день или Роман Чудотворец.

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Что нельзя делать на Знамение 10 декабря 2020?

заниматься тяжелой физической работой (и мужчинам, и женщинам)

шить, вязать, вышивать

рыбачить

принимать гостей (особенно просящих и больных).

Приметы на Знамение 10 декабря 2020

От дня Знамения ожидали какого-то знака свыше, поэтому принимали во внимание каждую мелочь. Так, к примеру, следующие 12 дней после Романа должны рассказать, какой будет погода в следующем году (по дню на каждый месяц). Проводили и различные обряды: обходили с иконой и зажженной свечой жилище, чтобы уберечь его от пожара, подставляли лицо северному ветру, чтобы тот унес все беды и невзгоды и пр.

Зимнее Знамение - день праздничный, но постный. Вся семья вечером собиралась на торжественный ужин, для которого выпекали специальные пироги, булки и пряники: угощались сами и угощали близких.

Но главной традицией, конечно, была праздничная служба. На ней к лику Девы Марии молились о мире, исцелении от душевных и физических ран и укреплении семейных уз. К святому Роману, который также является покровителем дня 10 декабря, благодаря его прижизненным деяниям, обращались за помощью в избавлении от бесплодия.

В ночь на 10 декабря снятся вещие сны.

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Другие праздники 10 декабря 2020

Всемирный день прав человека

Всемирный день футбола

Международный день прав животных.

Именины 10 декабря 2020

По православному церковному календарю День ангела отмечают Алексей (защитник), Андрей (мужественный), Борис (наследник), Василий (царственный), Владимир (владеющий миром), Всеволод (всевластный), Гавриил (сила Божья), Дмитрий (посвященный Деметре), Иван (благодать Божья), Николай (побеждающий народ), Никон (побеждающий), Роман (римлянин), Серафим (огненный), Сергей (высокородный), Федор (Божий дар), Фекла (слава Божья), Феодосий (данный Богом) и Яков (следующий по пятам).

По католическому - Григорий (бодрствующий), Евграф (благое писание), Евлалия (красноречивая), Марк (молот), Мина (месяц, лунный), Фома (близнец), Эдмунд (защитник родового имения) и Юлия (пушистая, июльская).

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