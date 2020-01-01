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День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции

Спецтема: Астрология
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Что нужно успеть сделать в самый короткий день года?
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

Зимнее солнцестояние в 2020 году произойдет 21 декабря, в 12:02 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 декабря считается самой длинной в году, а день зимнего солнцестояния - самым коротким. В народе зимнее солнцестояние считается мистическим событием с сильной энергетикой. Праздник зимнего солнцестояния отмечают также в Германии, Шотландии, Китае и Индии.

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

Как провести этот день правильно, каким приметам и запретам следовать и какие обряды провести 21 декабря 2020 года, расскажет Ivona.

Зимнее солнцестояние 2020: Приметы

 

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1. Погода на зимнее солнцестояние покажет, какой она будет в ближайшие 10 дней.

2. Деревья в инее - к хорошему урожаю летом.

3. Метель 21 декабря - к снежной зиме.

4. Если потрясти ветки фруктовых деревьев, грядущий урожай овощей и фруктов будет богатым.

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния?

 

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    украсить новогоднюю елку
  • загадать желание
  • весело провести время в кругу родных и близких
  • раздать долги
  • провести генеральную уборку в доме
  • начать что-то новое.

Отмечать день зимнего солнцестояния следует в кругу дорогих вам людей. На стол обычно ставят пищу круглой формы, напоминающую солнце: сдобные пироги, орехи, фрукты.

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

А вот нельзя 21 декабря отказывать в помощи, занимать деньги и жадничать.

Обряды на зимнее солнцестояние

 

Зимнее солнцестояние - идеальное время для загадывания желаний, проведения обрядов и гаданий. 

  • Обряд на исполнение желаний

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Взять семена любого растения, и высадить его в горшок, приговаривая:

“Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь.“

Если семена прорастут до Нового года, желание сбудется. Нужно продолжать ухаживать за растением, а по весне высадить его в землю.

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

  • Обряд на удачу

Стакан с чистой водой поставить с утра туда, где его будет освещать зимнее солнце. Когда оно зайдет, выпить воду, проговаривая про себя:

“Удача приди, счастье приди, горе уходи.“

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

  • Обряд на финансовый успех

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В ночь с 20 на 21 декабря и с 21-го на 22-е необходимо выкладывать перед зеркалом монетки, читая при этом заговор:

“Монета к монетке, желание к желанию, пусть все сбудется в Новом году.“

Затем переложить монеты в кошелек, и не расставаться с ними до следующего зимнего солнцестояния.

День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
freepik.com

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Теги: Солнцестояние, зима 2020, астрология, приметы
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Источник: ivona)bigmir.net

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