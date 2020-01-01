День зимнего солнцестояния 2020: Приметы, обряды, традиции
Зимнее солнцестояние в 2020 году произойдет 21 декабря, в 12:02 по киевскому времени. Ночь с 20 на 21 декабря считается самой длинной в году, а день зимнего солнцестояния - самым коротким. В народе зимнее солнцестояние считается мистическим событием с сильной энергетикой. Праздник зимнего солнцестояния отмечают также в Германии, Шотландии, Китае и Индии.
Как провести этот день правильно, каким приметам и запретам следовать и какие обряды провести 21 декабря 2020 года, расскажет Ivona.
Зимнее солнцестояние 2020: Приметы
Читай также: Погода на Новый год 2021: Прогнозы синоптиков
1. Погода на зимнее солнцестояние покажет, какой она будет в ближайшие 10 дней.
2. Деревья в инее - к хорошему урожаю летом.
3. Метель 21 декабря - к снежной зиме.
4. Если потрясти ветки фруктовых деревьев, грядущий урожай овощей и фруктов будет богатым.
Что нужно сделать в день зимнего солнцестояния?
Читай также: Рейтинг лучших сериалов 2020 годаукрасить новогоднюю елку
- загадать желание
- весело провести время в кругу родных и близких
- раздать долги
- провести генеральную уборку в доме
- начать что-то новое.
Отмечать день зимнего солнцестояния следует в кругу дорогих вам людей. На стол обычно ставят пищу круглой формы, напоминающую солнце: сдобные пироги, орехи, фрукты.
А вот нельзя 21 декабря отказывать в помощи, занимать деньги и жадничать.
Обряды на зимнее солнцестояние
Зимнее солнцестояние - идеальное время для загадывания желаний, проведения обрядов и гаданий.
- Обряд на исполнение желаний
Читай также: Выходные и праздничные дни 2021: Полный список
Взять семена любого растения, и высадить его в горшок, приговаривая:
“Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь.“
Если семена прорастут до Нового года, желание сбудется. Нужно продолжать ухаживать за растением, а по весне высадить его в землю.
- Обряд на удачу
Стакан с чистой водой поставить с утра туда, где его будет освещать зимнее солнце. Когда оно зайдет, выпить воду, проговаривая про себя:
“Удача приди, счастье приди, горе уходи.“
- Обряд на финансовый успех
Читай также: Поздравления с 2021 годом Белого Железного Быка: стихи, проза, открытки
В ночь с 20 на 21 декабря и с 21-го на 22-е необходимо выкладывать перед зеркалом монетки, читая при этом заговор:
“Монета к монетке, желание к желанию, пусть все сбудется в Новом году.“
Затем переложить монеты в кошелек, и не расставаться с ними до следующего зимнего солнцестояния.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил