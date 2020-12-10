Гороскоп на 10 декабря 2020 года

У кого сейчас благоприятное время для новых знакомств, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

Читай также: Полный астрологический прогноз на 2021 год: Скорпион

Гороскоп (астрологический прогноз) на 10 декабря 2020 года (10.12.2020) для всех знаков Зодиака расскажет, кому ждать от любви приятных сюрпризов.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Овен

У вас намечаются позитивные перемены. У некоторых Овнов откроется прекрасная возможность для перспективных деловых знакомств. Вам надо больше времени проводить с любимым человеком.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Телец

Четверг будет без приключений и тревог. Не доверяйте в этот день чужим обещаниям. Вполне вероятно, что вас хотят обмануть. Если почувствуете переутомление – сделайте дома ванночки для ног, попросите супруга сделать вам массаж или посетите спа.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Близнецы

Близнецам не стоит сейчас планировать серьезных дел. Вы не будете все успевать, заручитесь поддержкой коллеги. Есть и хорошая новость – благоприятное время для новых знакомств.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Рак

Раки преуспеют в решении важных дел. Не горячитесь, если что-то будет не получаться. Доверяйте своей интуиции, она вас не должна подвести.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Лев

Если столкнетесь с бумажной волокитой, есть шанс, что не сможете все успеть. Смело переносите на следующий день. Постарайтесь вечер выделить для своих домочадцев.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Дева

Читай также: Как не поссориться с мужем при выборе места для отпуска – советы психолога

10 декабря представили этого знака Зодиака будут демонстрировать свои ораторские способности. Только учтите, кому и что вы говорите. В любовном плане вас ожидают приятные сюрпризы.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Весы

Проявляйте осторожность, просчитывайте свой каждый ход, особенно, если ваше чутье подсказывает, что не стоит общаться с некоторыми людьми. Не все, к сожалению, люди желают добра. Зависть – вот, что движет человеком!

Гороскоп на 10 декабря 2020 Скорпион

Четверг – плодотворный день. Будьте требовательны, в первую очередь, к себе, а потом к окружающим. Вам сейчас не помешает самодисциплины, точности и внимательности. На личном фронте все замечательно.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Стрелец

Увы, но 10 декабря непростой день. Вы потратите много усилий на завершение накопившихся дел. Принимайте все решения самостоятельно. Во второй половине дня, возможно, получите радостную новость.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Козерог

Если задумаете кому-то, что-то доказать – это пустая затея. А вот хитрость не помешает в решении некоторых задач в профессиональной сфере. Не отказывайте в помощи тому, кто к вам обратиться.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Водолей

Читай также: Полный астрологический прогноз на 2021 год: Весы

Велика вероятность, что некоторые Водолеи могут получить предложение о повышение в карьерной лестнице. Если вы мечтали об этом – соглашайтесь, если же новость полная неожиданность – возьмите время все взвесить.

Гороскоп на 10 декабря 2020 Рыбы

10 декабря нужно не падать духом, а найти силы на достижение поставленных целей. Вам нужна подзарядка от позитивных людей. Не унывайте, скоро ваша личная жизнь забурлит яркими красками.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.